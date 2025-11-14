自由電子報
娛樂 最新消息

58歲周慧敏演唱會走音 酸民：「耳朵流產」級災難...

周慧敏曾是一代「玉女掌門人」，歌聲如其人，甜美而輕柔。（翻攝自微博）周慧敏曾是一代「玉女掌門人」，歌聲如其人，甜美而輕柔。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾是一代「玉女掌門人」周慧敏，外貌身形保養得宜，曾是歌唱比賽亞軍、還一次被兩家唱片公司爭著簽下的頂流女神，近年幾次演唱會都出現走音、氣若遊絲的情形，近日中國網路上又有周慧敏一小段她在《地老天荒愛一場巡迴演唱會》的片段，「失準」表現在網路瘋傳，被網友狂酸是「耳朵流產級災難」，力勸周慧敏收山。 

現年58歲的周慧敏，影歌視三棲，除了紅遍台港中、星馬等地，一度還紅到日本和韓國去，雖然聚焦電影和戲劇作品，但她纖柔溫文的噪音極具辨識度，擄獲一票粉絲。

怎料，已呈現半退休狀態的她，近年演唱會的唱功卻履遭網友批評沙啞，開酸現場演唱功力呈斷崖式崩塌，根本是災難級演出，不但肺活量不足，還聽不出清楚她在唱什麼，甚至勸她不要再唱歌了。

周慧敏在《地老天荒愛一場巡迴演唱會》不小心走音，被酸民狠批是「耳朵流產級災難」！（翻攝自微博）周慧敏在《地老天荒愛一場巡迴演唱會》不小心走音，被酸民狠批是「耳朵流產級災難」！（翻攝自微博）

一些酸民留言質疑，演唱會主辦單位怎麼會不清楚歌手狀態如何就冒然舉辦售票演唱會？況且一般演唱會前都有彩排，如果知道狀況不佳，為什麼要讓歌手上台，造成歌手名譽嚴重損毀？根本是為難那些想去聽回憶的觀眾，簡直自欺欺人……。

不過，也有粉絲進網護航，直指就算歌神也難免「小突槌」，認為這些網友的批評太以偏概全，要女神別放在心上。

在 Instagram 查看這則貼文

Cheung Kcb（@kcbcheungchiman）分享的貼文

