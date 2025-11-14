自由電子報
娛樂 最新消息

八點檔女星出意外毀容！ 公開「低潮心路」感謝李進良伸援手

徐千京。（翻攝自臉書）徐千京。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京演出民視八點檔《好運來》受關注，日前在「世界善意日」寫下長文，第一次向外界揭露她7、8年前那場改變人生的意外。當時她的眼皮重創、視力受影響，連工作工具都瞬間失去，一度黑到看不到出口，甚至難以照鏡子、需要看精神科，也讓父母擔心到不行。

徐千京回憶，媽媽的一句話成了她走出低谷的起點：「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦。」她於是開始學才藝、考證照，從廚師、麵包師，到鋼管舞、武術，一點一滴把自己重新拼回來。

徐千京（右）自曝眼部曾重創，是李進良（左）幫助她恢復。（翻攝自臉書）徐千京（右）自曝眼部曾重創，是李進良（左）幫助她恢復。（翻攝自臉書）

徐千京特別感謝生命中的「大貴人」李進良醫師。她形容，在她最不知所措時，是李進良拉了她一把，不只給予鼓勵，更為她安排十多次專業治療，讓她能慢慢修復、重拾信心。

走過那段最黑暗的時期，如今她坦言上鏡頭還是會因外觀差異緊張，但已能把這些都視為人生的一部分。她想藉著這一天向所有曾伸出善意的人說謝謝，包括父母、朋友、李進良，以及《好運來》的製作單位，「謝謝所有的善意，讓我們都能成為彼此生命中的光」。

點圖放大
點圖放大
