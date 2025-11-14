自由電子報
娛樂 日韓

日本紅白37組演出名單出爐 《鬼滅》《膽大黨》狂吹動漫風

（左起）AiNA THE END、YOASOBI成員幾田莉拉、LiSA。（本報合成圖，翻攝自X）（左起）AiNA THE END、YOASOBI成員幾田莉拉、LiSA。（本報合成圖，翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本年度大事《第76屆NHK紅白歌合戰》今（14）日正式發表演出名單，紅隊20組，白隊17組。從今年的演出名單當中，不難看出以「動漫風」為主軸，參與歌手當中有唱過劇場版《鬼滅之刃無限城》片尾曲的LiSA、全球爆紅《膽大黨》第2季片頭曲的AiNA THE END。

動畫《膽大黨》熱潮延燒全球。（翻攝自X）動畫《膽大黨》熱潮延燒全球。（翻攝自X）

根據日媒報導，本屆首度登上紅白舞台的歌手及音樂組合，包括AiNA THE END為動畫《膽大黨》第2季片頭曲《革命道中》演唱者；幾田莉拉是音樂組合YOASOBI成員，這次單獨出場，而她也為《藥師少女的獨語》第2季演唱片頭曲《百花繚亂》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》第3季演唱片尾曲《Actor》；女團FRUITS ZIPPER為《蠟筆小新》、電影《屁屁偵探》演唱主題曲；男團「&TEAM」為動畫《蜂蜜檸檬蘇打》演唱片頭曲《Magic Hour》及片尾曲《Wonderful World》。

今年話題之作《鬼滅之刃劇場版無限城篇》。（翻攝自X）今年話題之作《鬼滅之刃劇場版無限城篇》。（翻攝自X）

其他出場的歌手及表演團體也有不少人演唱了動漫歌曲，第4度登上紅白舞台的LiSA為《鬼滅之刃劇場版無限城篇》演唱片尾曲《在殘酷黑夜中閃耀》；Vaundy為動畫《SAKAMOTO DAYS》演唱片頭曲《奔跑吧，坂本》，以及《光逝去的夏天》演唱片頭曲《再會》。暫停活動的Perfume也特地登台，她們曾為《BEYBLADE X》演唱片尾曲《Cosmic Treat》。

雖然今年的紅白演唱曲目尚未公布，但從如此強大的動漫歌曲陣容來看，跨年夜應該也是充滿動漫色彩，熱鬧滾滾的一夜。

熱門動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》。（翻攝自X）熱門動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》。（翻攝自X）

