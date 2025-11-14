自由電子報
娛樂 日韓

（直擊）山下智久抵台700粉絲擠爆！轉身偷收卡片、脫帽鞠躬超有禮

山下智久拉著行李箱現身，看起來很像來台灣度假。（記者王文麟攝）山下智久拉著行李箱現身，看起來很像來台灣度假。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本超人氣男星山下智久暌違14年來台舉行見面會，明天（15日）在Legacy TERA一天三場與台灣粉絲見面。他在今天（14日）下午3點48分現身松山機場入境大廳，吸引超過700名粉絲接機，現場人員眾多，山下智久一度寸步難行，看得出他有多受大家重視。

山下智久拉著行李箱跟大家揮揮手。（記者王文麟攝）山下智久拉著行李箱跟大家揮揮手。（記者王文麟攝）

山下智久今下午現身松山機場入境大廳，大批粉絲早已久候多時。（記者王文麟攝）山下智久今下午現身松山機場入境大廳，大批粉絲早已久候多時。（記者王文麟攝）

山下智久指向前方，確認鏡頭方向。（記者王文麟攝）山下智久指向前方，確認鏡頭方向。（記者王文麟攝）

山下智久明天將在南港Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk & minilive」，這是他繼2011年5月之後再度以個人身分來台舉辦專場。今天他搭乘NH853班機抵達松山機場，下午3時許現身入境大廳，他身著輕便，戴著灰色漁夫帽、墨鏡現身，看到現場粉絲眾多，他拿下墨鏡與大家揮手示意，還對著拿應援牌的粉絲比出大大的讚。粉絲除了大喊「山P」（Yama P）之外，還有人準備「山下智久 我願意」的應援牌求婚，粉絲創意十足。

山下智久面對媒體鏡頭脫帽鞠躬，實在有夠禮貌，很少有日本藝人像他這樣。（記者王文麟攝）山下智久面對媒體鏡頭脫帽鞠躬，實在有夠禮貌，很少有日本藝人像他這樣。（記者王文麟攝）

山下智久竟然鞠躬欸，實在太有禮貌了。（記者王文麟攝）山下智久竟然鞠躬欸，實在太有禮貌了。（記者王文麟攝）

山下智久跟粉絲及媒體打招呼。（記者王文麟攝）山下智久跟粉絲及媒體打招呼。（記者王文麟攝）

山下智久來台受到台灣媒體高度關注，現場擠滿電子與平面記者。他一看到媒體鏡頭，立刻脫帽鞠躬致意，如此有禮的舉動在接機藝人當中相當罕見，讓人留下深刻印象。在拍照環節結束後，山下智久偷偷收下一張粉絲的信，隨後拉著行李箱步出機場。只是山下智久人氣太旺，機場外也全是粉絲以及媒體，現場人員幾度大喊「讓他上車」、「往後退」，才終於讓山下智久上車，他也示意現場眾人小心。

山下智久調整帽子。（記者王文麟攝）山下智久調整帽子。（記者王文麟攝）

山下智久頭髮沒整理也是有夠帥。（記者王文麟攝）山下智久頭髮沒整理也是有夠帥。（記者王文麟攝）

山下智久一度寸步難行，示意周圍的人小心。（記者王文麟攝）山下智久一度寸步難行，示意周圍的人小心。（記者王文麟攝）

