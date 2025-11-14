自由電子報
娛樂 最新消息

韓國影史最賣座喜劇！《雞不可失》經典回歸 柳承龍敲碗拍續集

《雞不可失》憑藉精彩笑料與演員精湛的搞笑演出，創下韓國影史觀影人數第二名的驚人紀錄。（CATCHPLAY提供）《雞不可失》憑藉精彩笑料與演員精湛的搞笑演出，創下韓國影史觀影人數第二名的驚人紀錄。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》曾橫掃1400億韓幣（約台幣29.8億元）票房、吸引超過1600名觀眾觀看，該片即將在12月5日在台重返大銀幕，在電影上映6周年之際，帶給觀眾原汁原味的經典回歸。

《雞不可失》炸雞五人組為了偵破緝毒案，臥底兼職經營炸雞店。（CATCHPLAY提供）《雞不可失》炸雞五人組為了偵破緝毒案，臥底兼職經營炸雞店。（CATCHPLAY提供）

《雞不可失》由韓國名導李炳憲執導，攜手影帝柳承龍領軍，帶領韓國小姐李哈妮、實力派演員陳善圭、李東輝、孔明組成炸雞五人組，為了偵破緝毒案，臥底兼職經營炸雞店的爆笑故事。而早在今年年初，影帝柳承龍便在個人社群分享團隊為電影上映六周年舉辦聚會的點滴，並寫道：「慶祝《雞不可失》上映6週年，雖然是晚上的聚會，卻從早上就開始了。」公開的對話截圖中，五人小組互動溫馨又搞笑，李東輝寫道：「待會見。」李哈妮也回覆：「待會見，愛你們～」孔明與陳善圭也用充滿愛意的表情符號回應，柳承龍還打趣地說：「想知道在哪裡嗎？不告訴你們」展現影帝幽默的小趣味。

《雞不可失》無論是荒唐的炸雞臥底、警匪鬥智，還是五人小組的搞笑互動，都保證再次讓觀眾笑到停不下來。（CATCHPLAY提供）《雞不可失》無論是荒唐的炸雞臥底、警匪鬥智，還是五人小組的搞笑互動，都保證再次讓觀眾笑到停不下來。（CATCHPLAY提供）

自2019年上映以來，電影《雞不可失》憑藉精彩笑料與演員精湛的搞笑演出，創下韓國影史觀影人數第二名的驚人紀錄，成為喜劇片影迷必看的經典之作。無論是荒唐的炸雞臥底、警匪鬥智，還是五人小組的搞笑互動，都保證再次讓觀眾笑到停不下來。電影中飾演帶領緝毒團隊臥底炸雞店老闆的男主角柳承龍，曾在訪談中透露：「希望《雞不可失2》的製作能順利啟動，演員們大約從三年前就一直說想拍續集，製作公司也是同樣的想法，希望影迷跟我們一樣期待。」

