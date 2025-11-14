日本紅白K-POP歌手大幅縮編！aespa、ILLIT、&TEAM擠進名單

aespa今年首次登上紅白。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本樂壇盛事「紅白歌合戰」今（14日）正式發表歌手名單，來自韓國的女團aespa、ILLIT，以及新生代男團&TEAM都確定會出席！

ILLIT是第二次登上紅白。（達志影像）

去年「紅白歌合戰」最大話題之一是，NHK一次找來6支K-POP偶像團體：ILLIT、TWICE、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER，在41組表演節目中，佔比高達1/7，引發日本國內質疑聲浪：明明是日本節目，為什麼K-POP歌手要邀請這麼多？

不知是否因為這一層考量，今年的表演名單「韓團」不再盛況空前，組數大減一半，其中aespa和&TEAM都是首次登上紅白，NewJeans師妹團ILLIT已是第二次受邀。HYBE娛樂是本屆派出組數最高、藝人總數最多（ILLIT和&TEAM）的韓國娛樂公司；而身為韓娛「四代一線女團」的aespa，則是SM娛樂繼東方神起、少女時代之後，時隔14年再次有藝人登上紅白。

第76屆NHK紅白歌合戰今公布表演名單。（翻攝自NHK）

&team成員Nicholas（王奕翔）來自台灣，這也讓他成為繼TWICE子瑜之後，首位登上日本紅白歌唱大賽的台灣男歌手。

初登紅白的&TEAM，其中一名團員Nicholas（王奕翔）來自台灣。（KKLIVE提供）

