Super Junior演唱會「寶藍色佔領大巨蛋」！首創捷運站輪播3首經典歌曲

中山捷運站也有應援歡迎牆。（北市觀傳局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕人氣韓團Super Junior（SJ）從今（14）晚，將連續三天在大巨蛋舉辦演唱會，北市府觀傳局將大巨蛋周邊、捷運國父紀念館站內打造成「寶藍色」氛圍，並首創在捷運站內輪播Super Junior的三首歌曲，包含〈Super Girl〉、〈Mr. Simple〉和〈Sorry, Sorry〉，即日至16日，連續三天的每天下午1時到晚上11時，讓還未進場的歌迷也能沉浸在藍色浪漫之中。

觀傳局首創在捷運站內輪播Super Junior的三首歌曲，民眾等待聆聽。（記者孫唯容攝）

先前BLACKPINK高雄演唱會時，高雄地標建築串連點亮粉紅色燈光，引發回響，北市也不落人後。觀傳局長余祥表示，本次Super Junior來台舉辦演唱會，透過遠雄創藝跟韓方聯繫，取得同意跟授權，從14日開始到16日，連續三天的每天下午1時到晚上11時，在捷運國父紀念館站每小時輪播Super Junior的三首歌曲，包含〈Super Girl〉、〈Mr. Simple〉和〈Sorry, Sorry〉，每個整點將會播第一首，接著每20分鐘會再播下一首。

觀傳局指出，為了打造從出站到進場的完整沉浸式體驗，特別將大巨蛋周邊環境佈置成一片浪漫的藍色海洋，從國父紀念館站五號出口走出來，就可以看見人行道樹被「寶藍色燈光」點亮。（北市觀傳局提供）

觀傳局指出，為了打造從出站到進場的完整沉浸式體驗，特別將大巨蛋周邊環境佈置成一片浪漫的藍色海洋，從國父紀念館站五號出口走出來，就可以看見人行道樹被「寶藍色燈光」點亮，讓粉絲從演唱會開始前就能沉浸在「寶藍色」之中。不只如此，觀傳局也在大巨蛋週邊包括遠雄大樓進行SJ logo投影，還在中山捷運站大片廣告牆播放SJ影片，吸引眾多粉絲打卡拍照。

人氣韓團Super Junior從今（14）晚，將連續三天在大巨蛋舉辦演唱會，北市府觀傳局將大巨蛋周邊、捷運國父紀念館站內打造成「寶藍色」氛圍。（記者孫唯容攝）

台北市蔣萬安受訪時也表示，Super Junior這次來台北市的大巨蛋，將舉辦三場演唱會，他們代表一個時代，觀傳局特別在大巨蛋周邊播放彩蛋，包括捷運國父紀念館站內，也播放Super Junior的音樂，同時也做出寶藍色的規劃，就是希望讓所有的市民朋友、歌迷，感受到演唱會城市的氛圍，另一方面大巨蛋也是台北很重要的一張名片，持續歡迎所有國際巨星、團體來到大巨蛋，一起創造更多台北的演唱會氛圍。

