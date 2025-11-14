黃明志捲命案「口頭保釋非洗清嫌疑」 大馬律師示警：隨時都能被傳喚

黃明志（左）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍歌手黃明志捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，經當地警方2度延扣共9天後，昨（13日）獲准以口頭保釋方式離開，但並不代表他已擺脫嫌疑。大馬刑事律師李素樺強調，只要警方調查需要，黃明志隨時仍可能遭傳喚，案件進度也將決定是否延長保釋期限，引發各界高度關注。

吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，黃明志的口頭保釋期限自13日起至11月26日，警方以此作為後續調查的時間框架，並要求他必須在26日當天返回警局報到。律師李素樺強調，保釋僅代表延扣期已滿，並不等於獲得自由，「是否延長，要看警方調查進度，必要時可以再次申請延長，直到整個調查完成。」

李素樺指出，依據馬來西亞刑事程序法典第117條文，警方在調查嫌疑人時最多可申請延扣2次，每次不得超過7天，若延扣期滿仍未能提控，警方就必須讓嫌疑人以口頭保釋方式離開。不過，李素樺強調這並非結案，而是維持調查狀態，只要有新發現，警方可隨時傳喚黃明志回到警局接受盤問，甚至在證據充足時再次申請延扣或提出控訴。

回顧整起案件，黃明志上月22日在吉隆坡五星級酒店欲離開之際，因神情慌張遭警方攔查，房內赫見謝侑芯全身赤裸倒臥浴缸無生命跡象，他初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，案情因此曝光。大馬警方目前已將案件從猝死重新定調為謀殺案處理，黃明志在9天延扣後獲准口頭保釋，並預計於12月18日就另一宗控狀出庭。

