自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志捲命案「口頭保釋非洗清嫌疑」 大馬律師示警：隨時都能被傳喚

黃明志（左）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）捲入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞籍歌手黃明志捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，經當地警方2度延扣共9天後，昨（13日）獲准以口頭保釋方式離開，但並不代表他已擺脫嫌疑。大馬刑事律師李素樺強調，只要警方調查需要，黃明志隨時仍可能遭傳喚，案件進度也將決定是否延長保釋期限，引發各界高度關注。

吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，黃明志的口頭保釋期限自13日起至11月26日，警方以此作為後續調查的時間框架，並要求他必須在26日當天返回警局報到。律師李素樺強調，保釋僅代表延扣期已滿，並不等於獲得自由，「是否延長，要看警方調查進度，必要時可以再次申請延長，直到整個調查完成。」

李素樺指出，依據馬來西亞刑事程序法典第117條文，警方在調查嫌疑人時最多可申請延扣2次，每次不得超過7天，若延扣期滿仍未能提控，警方就必須讓嫌疑人以口頭保釋方式離開。不過，李素樺強調這並非結案，而是維持調查狀態，只要有新發現，警方可隨時傳喚黃明志回到警局接受盤問，甚至在證據充足時再次申請延扣或提出控訴。

回顧整起案件，黃明志上月22日在吉隆坡五星級酒店欲離開之際，因神情慌張遭警方攔查，房內赫見謝侑芯全身赤裸倒臥浴缸無生命跡象，他初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，案情因此曝光。大馬警方目前已將案件從猝死重新定調為謀殺案處理，黃明志在9天延扣後獲准口頭保釋，並預計於12月18日就另一宗控狀出庭。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中