伊能靜被小哈利弄哭 淚訴：沒給他完整家庭

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人伊能靜嫁給小她10歲的中國嫩尪秦昊之後，事業發展重心都在中國，日前她在社群上發文，談到自己身為母親的遺憾與幸福，尤其提到多年前錯過兒子「小哈利」庾恩利畢業典禮，當時小哈利說：「沒事，媽媽，還有大學畢業呢」這讓伊能靜崩潰，因為她覺得「其他父母都在場，他的媽媽卻不在，我心裡一直有種缺失感」。

57歲的伊能靜於2015年和比她小10歲的中國男星秦昊結婚，兩人育有1女「小米粒」，雖然兩人屢屢傳出婚變消息，不過伊能靜總是一笑置之。本月伊能靜到南京觀看小哈利參與音樂節，她看到小哈利為了音樂節準備了整整一個月，不僅重新編曲，同時也和瑞士音樂人合作新作品、親自調整背景視覺、參與服裝，三更半夜還會傳訊息給伊能靜，表示自己覺得「Bass最好用真人」、「銜接部分的鼓聲要增強」讓她感覺得小哈利真的長大了。

伊能靜覺得這次音樂節對小哈利而言，是重要的「初舞台」，更希望未來小哈利若有機會辦演唱會，能夠記得這次機會帶給他的膽量和經驗。最令伊能靜感動的是小哈利在下台前特地對伊能靜說：「Mom, I love you.（媽，我愛妳）」讓她忍不住淚崩，伊能靜說：「男孩總是把情感藏在心裡，但那一刻，我知道他明白，雖然我們沒有給他外界認為的完整家庭，但我們對他的愛只會更多，不會減少。」

