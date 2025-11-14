自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

26歲網紅疑似喝到假酒中毒身亡 2天前才開心慶生

26歲巴西網紅雅思敏疑似喝到假酒造成甲醇中毒死亡。（翻攝自IG）26歲巴西網紅雅思敏疑似喝到假酒造成甲醇中毒死亡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲巴西網紅雅思敏（Yasmim Ângela Feitosa）日前才和友人開心慶祝生日，沒想到竟因疑似誤飲假酒造成甲醇中毒，短短2天後就傳來猝逝消息。根據當地媒體報導，雅思敏已於昨（13）日於住家附近墓園安葬，消息曝光後，震驚眾多粉絲。

雅思敏的母親說她原先還活蹦亂跳，沒想到突然驟逝。（翻攝自IG）雅思敏的母親說她原先還活蹦亂跳，沒想到突然驟逝。（翻攝自IG）

雅思敏的母親對外表示，女兒10日還很開心的跟2個朋友聚會、喝酒，慶祝生日，沒想到雅思敏的男友隔天就感到身體不舒服。雅思敏的母親進一步指出：「我女兒整天都很開心，還跟大家一起玩、陪我去市場、去雜貨店購物，我們兩個甚至還一起出門吃午餐」，雅思敏晚上開始覺得身體不舒服，12日便於家中過世，讓雅思敏的母親很難接受。

當地醫院表示，雅思敏似乎因甲醇中毒身亡。（翻攝自IG）當地醫院表示，雅思敏似乎因甲醇中毒身亡。（翻攝自IG）

雅思敏感覺身體不適後，12日便送醫治療，醫院診斷為甲醇中毒，成為近期當地多起類似案例之一，當局正在化驗她和友人曾飲用的酒瓶。甲醇是一種無色液體，外觀、氣味與乙醇極為相似，所以非常難辨認。甲醇中毒的症狀包括嗜睡、神志不清、動作不協調，即使攝入少量也可使人致命。

網友得知雅思敏驟逝消息後，在網路發起哀悼活動，粉絲都希望她能夠安息。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中