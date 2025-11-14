26歲網紅疑似喝到假酒中毒身亡 2天前才開心慶生

26歲巴西網紅雅思敏疑似喝到假酒造成甲醇中毒死亡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲巴西網紅雅思敏（Yasmim Ângela Feitosa）日前才和友人開心慶祝生日，沒想到竟因疑似誤飲假酒造成甲醇中毒，短短2天後就傳來猝逝消息。根據當地媒體報導，雅思敏已於昨（13）日於住家附近墓園安葬，消息曝光後，震驚眾多粉絲。

雅思敏的母親說她原先還活蹦亂跳，沒想到突然驟逝。（翻攝自IG）

雅思敏的母親對外表示，女兒10日還很開心的跟2個朋友聚會、喝酒，慶祝生日，沒想到雅思敏的男友隔天就感到身體不舒服。雅思敏的母親進一步指出：「我女兒整天都很開心，還跟大家一起玩、陪我去市場、去雜貨店購物，我們兩個甚至還一起出門吃午餐」，雅思敏晚上開始覺得身體不舒服，12日便於家中過世，讓雅思敏的母親很難接受。

當地醫院表示，雅思敏似乎因甲醇中毒身亡。（翻攝自IG）

雅思敏感覺身體不適後，12日便送醫治療，醫院診斷為甲醇中毒，成為近期當地多起類似案例之一，當局正在化驗她和友人曾飲用的酒瓶。甲醇是一種無色液體，外觀、氣味與乙醇極為相似，所以非常難辨認。甲醇中毒的症狀包括嗜睡、神志不清、動作不協調，即使攝入少量也可使人致命。

網友得知雅思敏驟逝消息後，在網路發起哀悼活動，粉絲都希望她能夠安息。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

