坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態

吳宗憲（中）率KID（右）、坤達主持《綜藝玩很大》。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。

坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜藝玩很大》錄影，預計於下次錄影正式復工。今傳出被起訴消息，對此，坤達經紀人低調回應：「深切反省，一切配合司法。」

請繼續往下閱讀...

吳宗憲被問及主持搭檔坤達閃兵一事，過去就曾在受訪時替他緩頰，認為他知錯能改，很希望他趕快回來，如今被起訴，復工規劃是否生變，電視台低調暫不回應，吳宗憲則表示還是要看實際的狀況，「年輕時候不懂事的行為，也希望大家可以多多的見諒，內心有充分的悔過之意就可以，繼續努力為社會服務才是真諦。」

吳宗憲也說，受到懲戒，是必然的，否則就不會符合社會公平原則。「但是讓當事人有機會可以戴罪立功，方方面面去對社會大眾做出貢獻，這肯定是雙贏的局面，也不會失去懲戒、矯正的實質意義！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法