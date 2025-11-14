自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂風波不斷！「涉閃兵、捲不倫戀」小杰被起訴經紀人回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈近日爆出多起閃兵事件，前一波才起訴王大陸、陳大天等9人，今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。對此，小杰的經紀人稍早也做出回應。

小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，日前認了其實是花30萬閃兵。（翻攝自IG）小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，日前認了其實是花30萬閃兵。（翻攝自IG）

小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，還有去醫院做過檢查，不過卻還是捲入閃兵風波，日前他認了花30萬躲兵役，今則被起訴，小杰經紀人表示，尊重司法程序，並將全力配合後續審理。

小杰日前涉閃兵時也曾發文致歉，深知身為公眾人物，一切言行皆受社會關注，未能盡到國民義務責任造成不良示範，辜負社會期望深感悔意及歉意。「年輕時，一時失慮所做的錯誤決定，我會全力配合檢方調查及接受司法審查。」

棒棒堂才剛拿下金鐘獎，成員就接連出事。（資料照，記者王文麟攝）棒棒堂才剛拿下金鐘獎，成員就接連出事。（資料照，記者王文麟攝）

而他所屬的棒棒堂上個月才風光拿下金鐘獎，如今威廉、小杰接連涉閃兵，王子又捲入不倫戀風波、宣布暫停演藝事業中，要看到六棒再合體恐怕如今有難度。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中