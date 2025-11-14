棒棒堂風波不斷！「涉閃兵、捲不倫戀」小杰被起訴經紀人回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈近日爆出多起閃兵事件，前一波才起訴王大陸、陳大天等9人，今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。對此，小杰的經紀人稍早也做出回應。

小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，日前認了其實是花30萬閃兵。（翻攝自IG）

小杰昔稱因家族性遺傳疾病免役，還有去醫院做過檢查，不過卻還是捲入閃兵風波，日前他認了花30萬躲兵役，今則被起訴，小杰經紀人表示，尊重司法程序，並將全力配合後續審理。

小杰日前涉閃兵時也曾發文致歉，深知身為公眾人物，一切言行皆受社會關注，未能盡到國民義務責任造成不良示範，辜負社會期望深感悔意及歉意。「年輕時，一時失慮所做的錯誤決定，我會全力配合檢方調查及接受司法審查。」

棒棒堂才剛拿下金鐘獎，成員就接連出事。（資料照，記者王文麟攝）

而他所屬的棒棒堂上個月才風光拿下金鐘獎，如今威廉、小杰接連涉閃兵，王子又捲入不倫戀風波、宣布暫停演藝事業中，要看到六棒再合體恐怕如今有難度。

