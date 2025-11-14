哥倫比亞超正學霸戀愛史曝光 認「聖母心」氾濫

〔記者張釔泠／台北報導〕自大學起長年旅居海外求學的創作女聲Maderlin Weng， 憑藉網路演算法突破地域限制，第一首公開發行的R&B創作單曲《無法抗拒的你》於2022年發表後一鳴驚人，不僅創下破600萬點聽紀錄，許多翻唱KOL更紛紛錄製Cover影片。她今年7月回台舉辦第一次百人專場，創下秒殺完售佳績，累積了極高人氣。

海外留學獨立創作女聲Maderlin Weng一鳴驚人。

現於哥倫比亞大學研究所就讀創意寫作的Maderlin，深受NIKI、 Beabadoobee以及 Taylor Swift的啟發，決心拋下過往的成功，誠實面對自己最想做的音樂風格，歷時近兩年籌備發行首張EP《All Over Again》，邀請Everydaze操刀製作，揮別讓她爆紅的R&B，大膽轉向Pop Rock（流行搖滾），收錄三首單曲回望過往戀情寫下最赤裸的心聲。

海外留學獨立創作女聲Maderlin Weng一鳴驚人。

Maderlin自述《All Over Again》核心概念圍繞著「反覆」的戀愛狀態，像是反覆的「聖母心」、反覆穿著磨腳鞋、反覆與同一個人糾纏，除了是回望過往戀情的自我剖析，也是反映時下男女普遍經歷的戀愛難題。單曲《You’re Not A Saint（You’re Just A Girl）》提醒自己收起氾濫的聖母心，Maderlin坦言：「我們總會可憐對方，在想要分手時反省自己是否太狠心？或是一定對方要犯下什麼滔天大罪例如劈腿才可以提分手。但其實不合適，其實就是一個足以分開的原因了。」

主打單曲《Mary Jane》以磨腳的瑪莉珍鞋來比喻不合適的戀情，讓人不斷讓人受傷。MV拍攝充滿趣味與挑戰。其中一幕極為浪漫的畫面為Maderlin抱著吉他浮於海面，其實拍攝過程頗為折磨。為了在夕陽落下前完成，她忍受著不斷被蚊子叮咬和劇烈晃動的海浪長達一小時，只為了讓畫面能唯美呈現。

Maderlin Weng泡在海水裡彈吉他。

Maderlin也分享MV裡藏著許多彩蛋，例如她抱著的吉他，是她在國二買的第一把吉他，一直以來都捨不得丟棄，這次終於讓吉他功成身退、完美「報廢」；而MV中不斷重複的舞蹈，呼應她對完美愛情的想像；最後她與小妹妹一起跳舞的畫面，則象徵著無論如何她內在的小女孩一直都在等著她，成品讓導演和她看完都雞皮疙瘩。

