New Jeans歷經一年訴訟糾紛回歸原公司 台網友熱議

韓國人氣女團New Jeans與經紀公司ADOR長達一年的合約糾紛，迎來轉折。（資料照）。韓國人氣女團New Jeans與經紀公司ADOR長達一年的合約糾紛，迎來轉折。（資料照）。

〔即時新聞／綜合報導〕韓國人氣女團New Jeans與經紀公司ADOR長達一年的合約糾紛，終於在2025年11月迎來戲劇性轉折，ADOR突然發布聲明，宣布年紀最小的兩位成員Haerin與Hyein已決定回歸公司，並稱她們與家人深思熟慮後，選擇尊重法院判決，遵守原專屬合約，ADOR表示：「將盡全力確保NewJeans能順利展開活動。」，消息一出，不僅震驚韓網，也引台灣網友在社群平台熱議。

New Jeans成員Haerin和Hyein於12日透過ADOR公司正式宣布回歸，其餘成員Minzy、Daniel和Hani向公眾宣布，他們將在同一天不同時間回歸。ADOR對此表示：「我們目前正在協調與成員們的單獨採訪，並將盡最大努力確保討論順利進行。」

有網友在Dcard集中討論版發文討論New Jeans回歸事件，沒想到網友聲量卻一面倒，紛紛表示「現在回去公司也不可能捧他們了吧，頂多不用繼續打官司＆付違約金」、「李小姐真的是嘴唇已經夠厚了，臉皮更厚…怎麼敢啊？」、「說好的對抗資本的小女孩呢，要回去開個記者會道歉吧！」、「忙內之前那個嘴臉 結果最快跪」。

