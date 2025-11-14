自由電子報
娛樂 最新消息

蔡英文親臨柏林《零日攻擊》首映 為台灣自由致詞

〔記者李紹綾／台北報導〕台灣年度話題影集《零日攻擊》12日受邀在德國「柏林自由週」舉行放映會，現場座無虛席，正在德國訪問的前總統蔡英文也親臨映前致詞，並邀請德國專家進行映後座談，讓台灣影視國際能見度再攀高峰。

前總統蔡英文特地前往《零日攻擊》放映現場，並於映前致詞。（德台協會提供）前總統蔡英文特地前往《零日攻擊》放映現場，並於映前致詞。（德台協會提供）

主辦單位「德台協會」表示，放映活動消息一公布，票瞬間售罄。此次放映的是首集，吸引德國政界與媒體重量級人士參與。劇情描繪中國威脅下的台灣處境，並聚焦民主社會的韌性。《零日攻擊》以犀利寫實手法突破「兩岸」題材禁忌，現場觀眾高度關注，許多人也迫不及待希望德國能播出。

《零日攻擊》受邀於「柏林自由週」放映，訂票秒殺，現場座無虛席。（德台協會提供）《零日攻擊》受邀於「柏林自由週」放映，訂票秒殺，現場座無虛席。（德台協會提供）

德台協會主席兼聯邦議員馬庫斯法貝表示：「這一集非常感人，帶有強烈政治張力—選舉變化、政黨政治，甚至面對獨裁時想放棄的念頭，都深深觸動我。」他強調，「這部影集提醒我們，自由與民主絕非理所當然，也呼籲國際社會持續支持台灣」。

《零日攻擊》「柏林自由週」放映後舉辦映後座談，德國政要專家探討地緣政治與民主威脅。（德台協會提供）《零日攻擊》「柏林自由週」放映後舉辦映後座談，德國政要專家探討地緣政治與民主威脅。（德台協會提供）

德國聯邦議員羅賓瓦格納則說：「這是一部令人驚豔的作品，首集已讓我印象深刻，期盼德國電視台能引進。」台僑觀眾黃小姐觀後直呼：「有些片段讓我起雞皮疙瘩，非常真實呈現台灣現況。」

德國聯邦議員羅賓瓦格納在《零日攻擊》映後座談表示：「這是一部令人驚豔的作品。」。（德台協會提供）德國聯邦議員羅賓瓦格納在《零日攻擊》映後座談表示：「這是一部令人驚豔的作品。」。（德台協會提供）

映後討論熱烈，與談人跨界交流地緣政治、媒體責任與民主價值。透過影集，德國觀眾關注民主社會面臨的挑戰與威脅，也讓台灣影視在歐洲主流市場獲得高曝光，並加強與德國政、媒界的連結。

《零日攻擊》映後現場交流熱烈，德國觀眾關注民主社會面臨的挑戰威脅。（德台協會提供）《零日攻擊》映後現場交流熱烈，德國觀眾關注民主社會面臨的挑戰威脅。（德台協會提供）

《零日攻擊》受邀於「柏林自由週」放映，影廳外也放置大型海報。（德台協會提供）《零日攻擊》受邀於「柏林自由週」放映，影廳外也放置大型海報。（德台協會提供）

製作人鄭心媚表示，《零日攻擊》不僅在台灣、日本引發熱議，也持續受到歐美關注。今年五月起，影集已先後在哥本哈根、羅馬、華府放映，柏林場則讓更多國際觀眾看見台灣影視作品的魅力。

