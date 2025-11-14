自由電子報
娛樂 最新消息

日本28歲AV女優驚傳過世！同業好友悲痛證實

日本28歲AV女優中尾芽衣子驚傳過世。（取自x）日本28歲AV女優中尾芽衣子驚傳過世。（取自x）

〔即時新聞／綜合報導〕日本28歲AV女優中尾芽衣子驚傳過世，她的好友、同為AV女優的聖妃羽里（聖ひばり）在X上悲痛宣布此事，並自責自己沒有早日發現異狀。

聖妃羽里13日在推特發布長文，表示中尾芽衣子已經永遠離開了大家。她回憶，自己和中尾芽衣子是同時入行，一直很有緣，私下會一起玩、講電話，「對我來說，她就像可愛的妹妹一樣。」

聖妃羽里說，從某個時期開始，注意到對方情緒變得不穩定，她近日因為自己事務所轉移等問題，為了不讓中尾芽衣子擔心，減少了聯絡，期間對方發生了什麼事情，她並不知道，但日前在社群媒體討論上看到中尾芽衣子的名字時，就有不好的預感。

聖妃羽里並沒有透露中尾芽衣子死因，但她在文中自責地表示：「我沒有察覺到。如果當時我能夠發現，並且更真心地支持她，也許就能避免這樣的結局，我真的很想對她說抱歉。我什麼都沒做，真的很抱歉。」

聖妃羽里表示，她曾考慮要不要告訴大家，害怕粉絲會非常傷心，對方的社群媒體已經停止更新，說不定粉絲會認為她已經帶著笑容在某個地方過著幸福的生活，但是如果不告訴粉絲事實，她覺得這樣會讓中尾芽衣子更孤單、無助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body
