娛樂 電視

許瑋倫離世18年…47歲冥誕摯友追憶 「一句真心話」刺痛萬人

〔記者邱奕欽／台北報導〕許瑋倫迎來47歲冥誕，距離她2007年車禍離世已18年，雖然人已不在，但一位摯友昨（13日）在社群發文悼念，感性提起她生前趣事，以及經典代表作《18歲的約定》，卻也以心碎一句「但她聽不到了」，真心話刺痛逾萬人。

許瑋倫的一位摯友在Threads寫下「1113是我的好友許瑋倫生日。2025年是她離世第18年，若投胎轉世也18歲了。」巧妙點出許瑋倫曾主演的經典偶像劇《18歲的約定》，讓粉絲們立刻回到她清新亮麗的形象。該劇於2002年播出，是許瑋倫最廣為人知的代表作之一，至今仍在粉絲心中保有重要位置。

許瑋倫陽光的笑容，深植許多粉絲心中。（翻攝自臉書）許瑋倫陽光的笑容，深植許多粉絲心中。（翻攝自臉書）

摯友也溫暖重提與許瑋倫初識的趣事，「我們認識第一天她就巴我頭！這事我永遠記得，也可拿來笑她一輩子，但她聽不到了。」口吻幽默卻也藏著淡淡惆悵。不僅如此，摯友還提到關於許瑋倫送生日禮物的往事，「她曾送我一個凱蒂貓吊飾，後來遺失，但她沒辦法再補送給我了。」短短幾句話令人鼻酸，也喚起粉絲對許瑋倫的溫柔記憶。

最後，摯友以「願大家都健康平安」作結，把對許瑋倫的思念化為祝福，即便離世已18年，許瑋倫依舊像星光般溫暖，提醒世人珍惜當下。許瑋倫生前以甜美笑容、鄰家女孩氣質深受喜愛，2007年因車禍意外離世，震驚演藝圈，成為華語影壇至今仍深感遺憾的青春面孔。

點圖放大body
