台灣男星第一人！&TEAM王奕翔登日本紅白

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本第76屆NHK紅白歌合戰今天（14日）公布名單，由HYBE娛樂打造的9人男團&TEAM初登場，台灣成員王奕翔（NICHOLAS）成為第一個登上紅白的台灣男藝人，接棒TWICE子瑜、徐若瑄、翁倩玉、鄧麗君及歐陽菲菲等大前輩，別具意義。

&TEAM的王奕翔（粉色頭髮）登上日本紅白。（翻攝自YouTube）

&TEAM在2022年於日本出道，今年在韓國出道，立刻就入選日本紅白歌合戰，成員Fuma表示：「我們作為在日本出道的團體，紅白歌合戰一直是我們的目標以及夢想，這次能夠在紅白演出感到非常榮幸，我們會讓陪著我們走過3年的LUNÉ（粉絲名）驕傲，且不會讓節目失望，珍惜每一瞬間，我們也很期待表演。」

Number_i第二年入選日本紅白。（TOBE提供）

今年NHK紅白歌合戰，紅組總共有20組、白組則為17組。以往傑尼斯藝人都是NHK紅白歌合戰的常客，且旗下團體一次就占據數個名額，但2023年爆發創辦人強尼喜多川的性醜聞之後，遭到NHK封殺，傑尼斯解體成為星達拓STARTO娛樂之後，至今沒有團體上過紅白。

King&Prince去年登上台灣紅白掀起討論。（環球音樂提供）

儘管這兩年傳出NHK態度放軟，積極邀請星達拓藝人上紅白救收視率，不過STARTO娛樂仍寧願自己開直播與粉絲跨年，像是現今日本最強的兩大組合「Snow Man」、「SixTONES」今年就被爆出婉拒紅白邀約，尤其是Snow Man在2023年的線上直播，觀看人數破歷史新高的133萬，2024年在線人數也高達127萬，難怪被視作收視救世主。

Snow Man被封為「令和最會賣男團」，是現今日本演藝圈的超級天團。（翻攝自X）

第76屆日本NHK紅白歌合戰名單出爐。（翻攝自X）

儘管Snow Man沒有出馬，不過另一團King & Prince則登場，今年台灣除夕夜他們登上台灣紅白藝能大賞，此次終於重返日本紅白，這也是他們第6次出場。有趣的是，他們的前隊友組成的Number_i也成功入選，究竟會形成什麼樣的場面，令人期待。

