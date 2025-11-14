自由電子報
娛樂 最新消息

阿嬌前夫賴弘國爆婚變！第3任妻刪光合照突發聲：可以恭喜我嗎？

〔娛樂頻道／綜合報導〕「醫美界王陽明」賴弘國歷經與「華航林依晨」趙筱葳、「阿嬌」鍾欣潼兩段婚姻後，2022年迎娶第三任妻子Alice，接連生下一子一女。未料，賴弘國近日爆出第三度婚變，Alice已將夫妻合照全數刪光，雙方更是互相取消追蹤。然而，Alice昨（13日）突在IG揭露喜事，更首度在Threads上發文問：「可以恭喜我嗎？」引發許多網友關注。

賴弘國與第三任妻子Alice爆出婚變。（組合照，翻攝自IG）賴弘國與第三任妻子Alice爆出婚變。（組合照，翻攝自IG）

Alice昨在IG限動曬出身處駕訓場的照片，寫下「Finally pass the exam！在大雨滂沱中終於考過駕照，太感動了。」並附上自己在Threads首度發文的截圖，同時更開心宣布「考了第3次終於考過汽車駕照了，大家可以恭喜我嗎？」她也笑稱「人生沒考試失敗這麼多次，幸好還是成功了！」語氣輕鬆又帶點自嘲。

不少網友在Threads替Alice歡呼恭喜，有人分享自己屢試不過、甚至想放棄，她鼓勵對方「一定要堅持」，也有人虧她「出車前請公告天下！」她則再以幽默口吻回應，互動熱烈。與此同時，賴弘國與Alice的IG互動降至冰點，外界再度感嘆賴弘國的「婚姻運不順」，目前雙方對婚變傳聞尚未回應，但社群動態依舊讓議論持續延燒。

