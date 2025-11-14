自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大元怨新婚尪鼓鼓「太嚴肅」 穿母子裝亮相樂當「放養派媽媽」

〔記者李紹綾／台北報導〕「大元」林艾璇、方志友為服飾品牌LAVIDO演繹「朋友般的家人、家人般的朋友」，展現愛的多元樣貌。首次成為聯名大使的大元，笑稱合作是命中注定的「元」份。

大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）

大元親自參與聯名設計，將手寫字Huggy Shine融入服飾細節，以「綁結」元素作為亮點，象徵彼此緊密相連，把「元分」繫在一起。她說：「這個設計靈感來自親情、友情的牽掛，像是一個小小的結，一份掛心的思念。」並表示：「我很喜歡這個系列概念，不管是閨密、家人或毛孩，多元陪伴就是最真實的幸福。」

大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）

大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）

大元表示，聯名想傳遞「比友情更深、跨越界線的默契」，無論孩子、伴侶還是毛孩，只要彼此依靠、互相理解，那份連結就是真正的甜蜜。她最喜愛的單品是綁結帽T與聯名長紗裙，隨性又有層次的造型正是她最自在的模樣，也呼應Huggy BFF系列的親密連結，她說：「這次聯名不只是時尚，更是一份陪伴與關懷，希望透過Huggy BFF系列，把幸福穿在身上，也把溫暖散發出去。」

大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。（LAVIDO提供）

拍攝時，大元與方志友氣氛就像閨密的日常，方志友笑說：「希望大元可以早生貴子，一起穿親子裝，感受那份可愛又混亂的幸福。」她分享穿搭哲學：「讓孩子穿得舒服，媽媽也能展現風格。」作為該品牌第一屆親子裝代言人，她表示：「我一直在找舒服又好看的衣服，而品牌總能達到剛好平衡，對我而言，它已是生活的一部分。」

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）

大元透露，品牌特別為愛犬「小柱」打造專屬帽T，「難得和小柱穿母子裝，真的超可愛」，被問想與誰「Wear Together」時，她放閃笑答：「一定是我先生鼓鼓，他太嚴肅了，我希望我們可以一起可可愛愛的生活。」

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。（LAVIDO提供）

大元首次成為品牌聯名大使，笑稱合作是命中注定的「元」份。（LAVIDO提供）大元首次成為品牌聯名大使，笑稱合作是命中注定的「元」份。（LAVIDO提供）

談婚後生活與未來育兒，大元說：「我希望家人回家就能感受到放鬆與愛，也學會先照顧自己的身心靈，唯有穩定，才能給予溫暖。」她笑稱理想想當「放養派媽媽」，但朋友說她會變「焦慮派」，「我想那也是一種愛的表現吧」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中