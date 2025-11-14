大元怨新婚尪鼓鼓「太嚴肅」 穿母子裝亮相樂當「放養派媽媽」

〔記者李紹綾／台北報導〕「大元」林艾璇、方志友為服飾品牌LAVIDO演繹「朋友般的家人、家人般的朋友」，展現愛的多元樣貌。首次成為聯名大使的大元，笑稱合作是命中注定的「元」份。

大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。

大元親自參與聯名設計，將手寫字Huggy Shine融入服飾細節，以「綁結」元素作為亮點，象徵彼此緊密相連，把「元分」繫在一起。她說：「這個設計靈感來自親情、友情的牽掛，像是一個小小的結，一份掛心的思念。」並表示：「我很喜歡這個系列概念，不管是閨密、家人或毛孩，多元陪伴就是最真實的幸福。」

大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。

大元（左）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。

大元表示，聯名想傳遞「比友情更深、跨越界線的默契」，無論孩子、伴侶還是毛孩，只要彼此依靠、互相理解，那份連結就是真正的甜蜜。她最喜愛的單品是綁結帽T與聯名長紗裙，隨性又有層次的造型正是她最自在的模樣，也呼應Huggy BFF系列的親密連結，她說：「這次聯名不只是時尚，更是一份陪伴與關懷，希望透過Huggy BFF系列，把幸福穿在身上，也把溫暖散發出去。」

大元（右）、方志友合體演繹「朋友般的家人」。

拍攝時，大元與方志友氣氛就像閨密的日常，方志友笑說：「希望大元可以早生貴子，一起穿親子裝，感受那份可愛又混亂的幸福。」她分享穿搭哲學：「讓孩子穿得舒服，媽媽也能展現風格。」作為該品牌第一屆親子裝代言人，她表示：「我一直在找舒服又好看的衣服，而品牌總能達到剛好平衡，對我而言，它已是生活的一部分。」

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。

大元透露，品牌特別為愛犬「小柱」打造專屬帽T，「難得和小柱穿母子裝，真的超可愛」，被問想與誰「Wear Together」時，她放閃笑答：「一定是我先生鼓鼓，他太嚴肅了，我希望我們可以一起可可愛愛的生活。」

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。

大元開心與愛犬「小柱」穿「母子裝」。

大元首次成為品牌聯名大使，笑稱合作是命中注定的「元」份。

談婚後生活與未來育兒，大元說：「我希望家人回家就能感受到放鬆與愛，也學會先照顧自己的身心靈，唯有穩定，才能給予溫暖。」她笑稱理想想當「放養派媽媽」，但朋友說她會變「焦慮派」，「我想那也是一種愛的表現吧」。

