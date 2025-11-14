自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2026雲林跨年晚會 卡司曝光還有7000發高空煙火

〔記者黃淑莉／雲林報導〕睽違12年雲林縣府將在12月31日在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，文化觀光處今（14）日公布卡司及主視覺，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良等歌手及神祕韓團，還有超過7000發煙火與大家迎接2026年。

斥資21.43億元興建的雲林縣立田徑場暨地下停車場，今年7月啟用，7月底舉辦過全縣運動會、10月18至23日全國運動會，年底將接棒跨年晚會。

雲林縣府公布跨年晚會主視覺及首波卡司。（雲林縣府提供）雲林縣府公布跨年晚會主視覺及首波卡司。（雲林縣府提供）

文觀處長陳璧君指出，12年等待，縣府再辦理跨年晚會，年中啟動專案籌備，首波卡司敲定，有最近推出閩南語單曲「做伙」的羅志祥，首次來雲林開唱就帶來30分鐘精彩演出，還有周湯豪將以超炸裂的舞台魅力為跨年夜揭開序幕，其他還有靈魂歌后艾怡良、金曲原民歌后舞思愛將帶來自創阿美族結合電音、饒舌與復古爵士樂曲。

睽違12年雲林縣政府12月31日將在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會。（雲林縣府提供）睽違12年雲林縣政府12月31日將在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會。（雲林縣府提供）

陳璧君說，雲林跨年長達6.5小時從晚上6點到隔天凌晨12點半，將有超過10組藝人接棒演出，跨年倒數有超過7000發高空煙火與大家在尖叫、驚喜、歡樂中迎接2026年。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣立田徑場位處高鐵雲林站附近，交通便利外，地下室及周邊有超過千席汽機車停車位，熱情廣邀民眾到雲林參加跨年晚會。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中