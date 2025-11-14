2026雲林跨年晚會 卡司曝光還有7000發高空煙火

〔記者黃淑莉／雲林報導〕睽違12年雲林縣府將在12月31日在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，文化觀光處今（14）日公布卡司及主視覺，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良等歌手及神祕韓團，還有超過7000發煙火與大家迎接2026年。

斥資21.43億元興建的雲林縣立田徑場暨地下停車場，今年7月啟用，7月底舉辦過全縣運動會、10月18至23日全國運動會，年底將接棒跨年晚會。

雲林縣府公布跨年晚會主視覺及首波卡司。（雲林縣府提供）

文觀處長陳璧君指出，12年等待，縣府再辦理跨年晚會，年中啟動專案籌備，首波卡司敲定，有最近推出閩南語單曲「做伙」的羅志祥，首次來雲林開唱就帶來30分鐘精彩演出，還有周湯豪將以超炸裂的舞台魅力為跨年夜揭開序幕，其他還有靈魂歌后艾怡良、金曲原民歌后舞思愛將帶來自創阿美族結合電音、饒舌與復古爵士樂曲。

睽違12年雲林縣政府12月31日將在雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會。（雲林縣府提供）

陳璧君說，雲林跨年長達6.5小時從晚上6點到隔天凌晨12點半，將有超過10組藝人接棒演出，跨年倒數有超過7000發高空煙火與大家在尖叫、驚喜、歡樂中迎接2026年。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣立田徑場位處高鐵雲林站附近，交通便利外，地下室及周邊有超過千席汽機車停車位，熱情廣邀民眾到雲林參加跨年晚會。

