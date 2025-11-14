自由電子報
娛樂 最新消息

江宏傑曝新身分！與許孟哲挑戰極限體能 進入備戰「認負擔大」

〔記者林欣穎／台北報導〕2025全球極限體能鋼鐵大賽進入倒數一個月，將於12月12日至14日在臺中市府廣場及新市政公園盛大登場，全能藝人許孟哲與桌球王子江宏傑屆時將是參賽者，與來自10個國家的選手及台灣好手共同競爭。這場賽事也是臺灣史上規模最大、獎金最高的體能競賽，總獎金突破新臺幣百萬元。

江宏傑為了12月的比賽進入備戰狀態中。（本人提供）江宏傑為了12月的比賽進入備戰狀態中。（本人提供）

上週許孟哲隨大賽到台中宣傳，現場見證滿滿人潮。他笑說，本來以為這種超累的體驗活動會只有小貓兩三隻，沒想到民眾超級熱情，每個人都排隊想要嘗試，現場人潮根本沒有減少。

另一位參賽者江宏傑雖然未到台中宣傳，但已進入備戰狀態。他坦言，剛開始考慮了一陣子要不要參賽，畢竟退役後就沒有進行過高強度運動。不過身為教練的他，平時總是喊著要球員堅持、不要放棄，這次也希望讓球員們看看，教練同樣為了自己的目標在努力。

許孟哲專長冰球、江宏傑專長桌球，但對CrossFit（高強度功能性訓練）都是第一次接觸。許孟哲表示：「冰球訓練本來就非常重視腿力，所以在這方面讓我比較有信心。」他這次訓練著重在下肢、核心與心肺，並與江宏傑分配好項目，集中在自己負責的部分。他認為最困難的是項目之間的跑步；而江宏傑則坦言，每做完一個項目就要跑700公尺，「心肺負擔真的很大」。

兩人在工作之餘，都努力讓運動融入生活，並分享各自的保養秘訣。江宏傑表示，自己會利用球員休息時間進行重量訓練，運動前一定充分熱身，讓身體保持在完全打開的狀態。許孟哲則認為：「不受傷是最重要的原則。」他笑說，現在連打冰球或羽毛球都不敢太激烈，怕受傷影響訓練與比賽。

上週許孟哲隨大賽到台中宣傳。（本人提供）上週許孟哲隨大賽到台中宣傳。（本人提供）

轉眼已是11月，2025年即將進入尾聲。許孟哲坦言，今年原本沒有特別設定目標，但接觸全球極限體能鋼鐵大賽後，希望能重新讓運動成為生活的一部分。他分享：「運動的時間不該是擠出來的，而是生活的一部分。有時間就去打球或健身，沒時間也能在家做高強度間歇訓練。」

江宏傑則表示，今年設定的目標已順利達成，成功挑戰了一些原本以為做不到的事情。這次參加全球極限體能鋼鐵大賽更是跨出他的舒適圈，他期許自己「能夠安全、健康地完成這場挑戰」。

全球極限體能鋼鐵大賽不僅是競技舞臺，更是一場全民運動嘉年華。目前「推廣組」報名（至11月16日截止）仍火熱進行中，不論是初學者或資深健身者，都可報名參戰，更多活動與報名資訊請上官方網站或「去動體育運動平台」報名參加。

