自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

當黃國倫10年經紀人！寇乃馨曝夫妻「各有帳戶」 分潤金流曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕寇乃馨近年成功斜槓轉戰直播帶貨，曾在海內外直播近600場的她，締造出月營業額高達2億的超狂業績。近日這位「直播天后」宣告加盟頂流直播電商龍頭「VANNISE溫倪詩」，雙方強強聯手打造了一場國際知名品牌的「封館」直播，3小時就創造破2100萬的驚人業績。

寇乃馨笑稱夫妻吵不散感情還更好。（寇乃馨提供）寇乃馨笑稱夫妻吵不散感情還更好。（寇乃馨提供）

寇乃馨坦言，她曾經真的被直播累怕了，她曾直播到上吐下瀉，聲帶水腫兩年，內分泌大失調，這兩年她本想減少工作，多花時間陪伴父母享天倫，沒想到上帝巧安排，讓黃國倫寇乃馨遇上了「溫倪詩」這個一見鍾情的優質合作對象。

電商邀請黃國倫寇乃馨夫妻倆為「瑪利亞基金會」進行公益直播募款，短短半小時就在直播上募得500萬善款時，夫妻倆深深被溫倪詩的粉絲們震撼感動，不但當場慷慨加碼又捐出了100萬，更堅定了雙方合作的決心。

寇乃馨透露，已和Vannise溫倪詩創辦人邱子軒共商大計，雙方有望合作「明星直播主培訓計畫」，未來將把直播相關專業知識打造成專屬課程傳授，更不諱言有許多明星朋友已經私下偷偷來請教，她信心喊話：「直播是有撇步的！明星本身表現力強，又能吸睛聚流量，只要結合優質好貨盤與一流專業平台，就能有很高的勝率！我很樂意把成功經驗複製給大家，讓更多明星成為超強直播主！」

黃國倫（左起）與寇乃馨、溫倪詩創辦人夫妻鄭羽珈和邱子軒合作。（寇乃馨提供）黃國倫（左起）與寇乃馨、溫倪詩創辦人夫妻鄭羽珈和邱子軒合作。（寇乃馨提供）

近來演藝圈頻傳夫妻鬧離婚，甚至因收入分帳生爭議，對此寇乃馨認真道：「親夫妻，明算帳！多年來我跟國倫老師一直各有各的帳戶，每一筆收入都清清楚楚。」至於夫妻一起工作是否容易爭吵？寇乃馨笑回：「大家都知道我們夫妻吵架是日常溝通啊，但靠著上帝的愛，我們吵不散，感情還更好，夫妻搭配，幹活不累！」寇乃馨更笑稱自己是最佳經紀人，十多年來盡心盡力幫黃國倫當經紀義工，從來沒有抽過半毛成。

這次寇乃馨直播出2100萬的超高業績，打算怎麼和黃國倫分潤？寇乃馨認真說：「業績是超高，但直播主的抽成利潤並沒有外界想像那麼好啦，因為直播團隊的專業成本很龐大，但這次我直播成績這麼好，國倫也很開心，我知道他很希望我『樂捐』支持他買一把看了很久的稀有吉他，但我們考慮後還是決定，先多捐幾筆善款來支持愛心公益，會更有意義。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中