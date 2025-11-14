當黃國倫10年經紀人！寇乃馨曝夫妻「各有帳戶」 分潤金流曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕寇乃馨近年成功斜槓轉戰直播帶貨，曾在海內外直播近600場的她，締造出月營業額高達2億的超狂業績。近日這位「直播天后」宣告加盟頂流直播電商龍頭「VANNISE溫倪詩」，雙方強強聯手打造了一場國際知名品牌的「封館」直播，3小時就創造破2100萬的驚人業績。

寇乃馨笑稱夫妻吵不散感情還更好。（寇乃馨提供）

寇乃馨坦言，她曾經真的被直播累怕了，她曾直播到上吐下瀉，聲帶水腫兩年，內分泌大失調，這兩年她本想減少工作，多花時間陪伴父母享天倫，沒想到上帝巧安排，讓黃國倫寇乃馨遇上了「溫倪詩」這個一見鍾情的優質合作對象。

請繼續往下閱讀...

電商邀請黃國倫寇乃馨夫妻倆為「瑪利亞基金會」進行公益直播募款，短短半小時就在直播上募得500萬善款時，夫妻倆深深被溫倪詩的粉絲們震撼感動，不但當場慷慨加碼又捐出了100萬，更堅定了雙方合作的決心。

寇乃馨透露，已和Vannise溫倪詩創辦人邱子軒共商大計，雙方有望合作「明星直播主培訓計畫」，未來將把直播相關專業知識打造成專屬課程傳授，更不諱言有許多明星朋友已經私下偷偷來請教，她信心喊話：「直播是有撇步的！明星本身表現力強，又能吸睛聚流量，只要結合優質好貨盤與一流專業平台，就能有很高的勝率！我很樂意把成功經驗複製給大家，讓更多明星成為超強直播主！」

黃國倫（左起）與寇乃馨、溫倪詩創辦人夫妻鄭羽珈和邱子軒合作。（寇乃馨提供）

近來演藝圈頻傳夫妻鬧離婚，甚至因收入分帳生爭議，對此寇乃馨認真道：「親夫妻，明算帳！多年來我跟國倫老師一直各有各的帳戶，每一筆收入都清清楚楚。」至於夫妻一起工作是否容易爭吵？寇乃馨笑回：「大家都知道我們夫妻吵架是日常溝通啊，但靠著上帝的愛，我們吵不散，感情還更好，夫妻搭配，幹活不累！」寇乃馨更笑稱自己是最佳經紀人，十多年來盡心盡力幫黃國倫當經紀義工，從來沒有抽過半毛成。

這次寇乃馨直播出2100萬的超高業績，打算怎麼和黃國倫分潤？寇乃馨認真說：「業績是超高，但直播主的抽成利潤並沒有外界想像那麼好啦，因為直播團隊的專業成本很龐大，但這次我直播成績這麼好，國倫也很開心，我知道他很希望我『樂捐』支持他買一把看了很久的稀有吉他，但我們考慮後還是決定，先多捐幾筆善款來支持愛心公益，會更有意義。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法