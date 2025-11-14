自由電子報
娛樂 最新消息

台北跨年演唱會公布第二波卡司！蔡健雅、李千娜獨家登場

〔記者孫唯容／台北報導〕台北最High新年城-2026跨年晚會，今（14）日公布第二波卡司，北市觀光傳播局公布，即將迎來包括金曲創作才子韋禮安、人氣搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲創作天后蔡健雅與影視歌三棲全能歌后李千娜，以跨世代的音樂魅力席捲台北跨年夜，嗨翻整座城市。

金曲創作天后蔡健雅跨年夜獨家留給臺北，「每次唱台北跨年都有一種親切感， 加上住在臺北，離家也很近。」她也提及這幾年養了貓，所以唱完臺北跨年就能趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數。（北市觀傳局提供）金曲創作天后蔡健雅跨年夜獨家留給臺北，「每次唱台北跨年都有一種親切感， 加上住在臺北，離家也很近。」她也提及這幾年養了貓，所以唱完臺北跨年就能趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數。（北市觀傳局提供）

觀傳局表示，繼先前公佈的Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等人氣卡司，第二波陣容再添重量級星光。其中金曲創作才子韋禮安將第五度登上台北跨年舞臺，他說，「臺北跨年很有指標性，每次能在這舞臺演出都很開心。看著台北101唱歌很有儀式感，觀眾總是特別熱情。」韋禮安以真摯詞曲與溫暖嗓音長年深受樂迷喜愛，以細膩的創作描繪生活的真實與感性。

金曲創作天后蔡健雅跨年夜獨家留給臺北，「每次唱台北跨年都有一種親切感， 加上住在臺北，離家也很近。」她也提及這幾年養了貓，所以唱完臺北跨年就能趕緊跑回家抱著愛貓一起倒數。蔡健雅以療癒聲線和極具深度的詞曲創作〈Letting Go〉、〈達爾文〉、〈拋物線〉著稱，今年蔡健雅也將與韋禮安於臺北跨年舞臺合體跨界演出，讓人倍感期待。

同樣以獨家卡司首度登場的影視歌三棲全能歌后李千娜，近年以精湛演技與堅韌歌聲深受矚目。（北市觀傳局提供）同樣以獨家卡司首度登場的影視歌三棲全能歌后李千娜，近年以精湛演技與堅韌歌聲深受矚目。（北市觀傳局提供）

同樣以獨家卡司首度登場的影視歌三棲全能歌后李千娜，近年以精湛演技與堅韌歌聲深受矚目，從影視戲劇到音樂舞台，她以誠懇情感與細膩詮釋傳遞力量與真實。今年登上臺北跨年舞台，李千娜將以「影視女伶 × 音樂女力」的雙重魅力亮相。她透露，這次表演將把許多經典歌曲變成組曲，並特別請專輯製作人王希文老師重新編曲，期望帶給大家耳目一新的跨界驚喜。明年將迎接成團10週年的美秀集團，也將在臺北跨年夜帶來精采演出，陪伴全場民眾在音樂與台北101新年大秀的璀璨夜空下，一同迎接嶄新一年。

