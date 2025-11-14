自由電子報
娛樂 最新消息

睽違5年在台跨年！蕭敬騰留台中開唱 鬆口曝關鍵原因

蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台中水湳跨年晚會由三立電視及群健電視聯合製播，今年打出「全A咖」重量級卡司，首波卡司出爐，壓軸嘉賓是相隔5年在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰。

蕭敬騰上次在台灣跨年是2020年末，之後因為疫情、巡演等原因，5年沒在台灣跨年；原本他今年澳門演出後安排休息幾天，但三立誠意十足、始終不放棄邀請，終於獲得他首肯：「跨年非常重要的舞台，原本是擔心沒有時間好好準備，但跟團隊討論後，可以將跨年演出的內容提前安排規劃，現在確定要在台中跨年，團隊和我都很興奮、很期待。」

打動蕭敬騰的關鍵之一，是台中的美食。蕭敬騰透露：「我只要有時間，非常喜歡和好友離開台北到台中、台南、宜蘭等城市到處吃吃走走。本來9月唱完大巨蛋後，約了好友要去台中玩兩天，餐廳、飯店都訂好了，但因為岳父突然身體不適，我們不放心所以取消行程。這次跨年唱完，有機會就想多留兩天吃吃美食。台中早餐、肉圓、手搖、JL studio，都是必吃。」

蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）蕭敬騰相隔5年在台灣跨年。（三立提供）

蕭敬騰今年將跨年秀「獨家」獻給台中水湳中央公園，談及過往在台灣的跨年經驗：「獨家、趕場都有，以前常有趕場經驗，真的很瘋狂！雖然每次都排一頭一尾，以為時間充裕，但跨年到處塞車，邊趕路邊換裝，又因為我們都是live band，有很多東西需要時間調整，所以每次還是很緊張，我現在喜歡安安穩穩地把一件事做好。」

最近推出新歌《為愛狂歡》，出道18年的蕭敬騰有感而發表示：「為愛狂歡、為演出狂歡、為生命狂歡，這是我這2年的一點點目標；這幾年收獲很多，也失去很多，『珍惜眼前』這件事真的不能說說而已，展望未來我希望自己能夠更專注在自己熱愛的人事物上，不要受到太多無關的人事物影響，努力把自己的角色做好。」他也透露，已經巡迴2年的「野生」巡迴演唱會台灣場已經在安排中，希望2026年能將這套節目帶回家來跟大家分享。」

