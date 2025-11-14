自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《西米樂》爆淚點！尹昭德「梅樹師」含笑離世 親改遺言台詞更虐心

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」因病離世，劇中他在生命的最後，完成對何宜珊、盧彥澤的祝福證婚與妻女告別，真摯演出讓觀眾心碎，留言：「哭到眼淚停不下來。」更將寶島一家尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱及陳玹宇等7人，暱稱為「七寶貝」，大讚：「七寶貝演技都超好。」

尹昭德（左）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝。（台視提供）尹昭德（左）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝。（台視提供）

為了呈現角色後期的病容，尹昭德特地花一個月時間降低澱粉攝取、便當只吃菜，成功減重3公斤，他笑說：「總是要先說服自己，才有辦法說服觀眾。」不僅如此，尹昭德分享，劇中與家人告別的台詞是自己親自將劇本改寫，甚至睡覺到一半突然想到就趕快起來寫，他表示：「這段時間的相處很愉快、溫馨，我們真的很像一家人。能遇到這個角色和這一群人，我覺得好精彩，但也好累喔！每天被台詞追著跑。」更透露拍攝殺青戲前一晚，還因為壓力太大做了惡夢。

尹昭德（中）卸下《寶島西米樂 傳承》梅樹師角色，讓觀眾感到不捨。（台視提供）尹昭德（中）卸下《寶島西米樂 傳承》梅樹師角色，讓觀眾感到不捨。（台視提供）

黃瑄感性表示：「昭德哥很溫暖、細心地照顧現場每一個人。他把自己溫文儒雅的氣質融入『梅樹師』，是我們大家的精神領袖。」同劇演員盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳玹宇等人也都難掩不捨情緒，眼淚不斷飆出眼眶，盧彥澤多次擁抱尹昭德表達感謝。何宜珊一邊補妝，情緒依舊激動，且喊：「我再哭要補不完了！」

尹昭德（右三）在《寶島西米樂 傳承》戲份殺青，同劇演員們不捨，送上頂針作為紀念。（台視提供）尹昭德（右三）在《寶島西米樂 傳承》戲份殺青，同劇演員們不捨，送上頂針作為紀念。（台視提供）

為感謝尹昭德在劇組中的付出與溫暖，演員們特地送上刻有「梅」、「寶」字樣的客製化頂針作為紀念，讓他收到當下又是一陣感動。黃瑄為了打破大家感傷的氣氛，特意開玩笑說：「你有看到裡面有刻字嗎？要不要拿老花眼鏡？」收到禮物的尹昭德感動說：「這個戲很特別，它不是一個人的戲，是一家人、一間店的戲，不是一個人好就好，是大家都要一起好，同舟共濟。」

尹昭德（左二）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝，左起為蔡祥、黃瑄、王盈凱、陳玹宇、盧彥澤、何宜珊。（台視提供）尹昭德（左二）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝，左起為蔡祥、黃瑄、王盈凱、陳玹宇、盧彥澤、何宜珊。（台視提供）

尹昭德為了呈現《寶島西米樂 傳承》病容模樣，特地減重３公斤。（台視提供）尹昭德為了呈現《寶島西米樂 傳承》病容模樣，特地減重３公斤。（台視提供）

尹昭德卸下「梅樹師」角色，他回憶拍攝最後一場戲時，回頭望向西服店，滿懷不捨：「那一刻就像跑馬燈，所有回憶一幕幕浮現。」《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視播出，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中