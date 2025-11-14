《西米樂》爆淚點！尹昭德「梅樹師」含笑離世 親改遺言台詞更虐心

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」因病離世，劇中他在生命的最後，完成對何宜珊、盧彥澤的祝福證婚與妻女告別，真摯演出讓觀眾心碎，留言：「哭到眼淚停不下來。」更將寶島一家尹昭德、黃瑄、盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱及陳玹宇等7人，暱稱為「七寶貝」，大讚：「七寶貝演技都超好。」

尹昭德（左）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝。（台視提供）

為了呈現角色後期的病容，尹昭德特地花一個月時間降低澱粉攝取、便當只吃菜，成功減重3公斤，他笑說：「總是要先說服自己，才有辦法說服觀眾。」不僅如此，尹昭德分享，劇中與家人告別的台詞是自己親自將劇本改寫，甚至睡覺到一半突然想到就趕快起來寫，他表示：「這段時間的相處很愉快、溫馨，我們真的很像一家人。能遇到這個角色和這一群人，我覺得好精彩，但也好累喔！每天被台詞追著跑。」更透露拍攝殺青戲前一晚，還因為壓力太大做了惡夢。

尹昭德（中）卸下《寶島西米樂 傳承》梅樹師角色，讓觀眾感到不捨。（台視提供）

黃瑄感性表示：「昭德哥很溫暖、細心地照顧現場每一個人。他把自己溫文儒雅的氣質融入『梅樹師』，是我們大家的精神領袖。」同劇演員盧彥澤、何宜珊、蔡祥、王盈凱、陳玹宇等人也都難掩不捨情緒，眼淚不斷飆出眼眶，盧彥澤多次擁抱尹昭德表達感謝。何宜珊一邊補妝，情緒依舊激動，且喊：「我再哭要補不完了！」

尹昭德（右三）在《寶島西米樂 傳承》戲份殺青，同劇演員們不捨，送上頂針作為紀念。（台視提供）

為感謝尹昭德在劇組中的付出與溫暖，演員們特地送上刻有「梅」、「寶」字樣的客製化頂針作為紀念，讓他收到當下又是一陣感動。黃瑄為了打破大家感傷的氣氛，特意開玩笑說：「你有看到裡面有刻字嗎？要不要拿老花眼鏡？」收到禮物的尹昭德感動說：「這個戲很特別，它不是一個人的戲，是一家人、一間店的戲，不是一個人好就好，是大家都要一起好，同舟共濟。」

尹昭德（左二）在《寶島西米樂 傳承》飾演的「梅樹師」病逝，左起為蔡祥、黃瑄、王盈凱、陳玹宇、盧彥澤、何宜珊。（台視提供）

尹昭德為了呈現《寶島西米樂 傳承》病容模樣，特地減重３公斤。（台視提供）

尹昭德卸下「梅樹師」角色，他回憶拍攝最後一場戲時，回頭望向西服店，滿懷不捨：「那一刻就像跑馬燈，所有回憶一幕幕浮現。」《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視播出，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。

