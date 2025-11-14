自由電子報
娛樂 音樂

黃明志暴瘦現蹤被口頭保釋 遭「技術化盤問」秘辛曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案接受調查，昨天下午獲得口頭保釋，頭戴灰色毛帽的他看來暴瘦一圈，最後低調搭車離去。本案調查除了依賴大馬刑事調查局「D9重案組」的專業調查人員，被外界稱為CID「技術中樞」的D6技術支援組，也扮演了極關重要的角色。

馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基前晚受訪稱，目前警方提出的調查報告，尚未發現任何可將黃明志與謝侑芯死因聯繫起來的線索，已指示警方進一步展開調查。

黃明志。（資料照，記者陳逸寬攝）黃明志。（資料照，記者陳逸寬攝）

據《中國報》報導，在案件調查過程，武吉阿曼警察總部曾動員D6技術支援組支援金馬警區的盤問工作。D6技術支援小組長期以來被視為刑事調查局的「技術大腦」，負責替警方的刑事調查與行動提供科技化、專業化、系統化的支援。

整體而言，D6技術支援組是刑事調查局中不可或缺的科技支柱，確保刑事調查既專業又精準，並為案件真相提供可靠的數據支援。在現代資訊化、全球化犯罪的背景下，D6以技術手段輔助調查，使「真相」能夠以可驗證的數據邏輯呈現，為刑事調查提供科學依據。

隸屬於D6的盤問組，是一個專精於「技術化盤問」的專業小組。當警方動用盤問小組，意味著已掌握一定的技術或物證，需要透過專業盤問來驗證嫌疑人或證人的供詞。盤問組結合心理學、行為分析與科技手段，將訊問過程科學化、紀錄化，確保供詞的可靠性與可採性。

