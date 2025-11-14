劉以豪爆曖昧火花！「靠腰」結好感情 認了每晚傳訊、片場牽手

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪、陳澤耀在愛奇藝影集《監所男子囚生記》一冷一熱的組合，火花強烈又充滿張力。劉以豪是原則至上的教誨師；陳澤耀則是黑道派來臥底的監所管理員，暗中執行任務，擦出意外的火花。兩人從劍拔弩張到攜手合作，衝突場面裡意外「四目相交」、肢體過度貼近。兩人戲中初相識就上演「桌上壓制」名場面，陳澤耀還笑說：「你壓到我下面了！」讓全場姨母笑尖叫：「這對CP真的太會！」

劉以豪初相識戲就壓倒陳澤耀！笑喊：「你壓到我下面了！」越鬥越有愛。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

戲裡兩人針鋒相對、火藥味濃厚，戲外卻是「靠腰」相認的好兄弟。陳澤耀笑說，兩人是在動作訓練課時一拍即合：「那天我們一起做動作，突然都喊了一聲覺得腰有點怪怪的，才發現原來我們都腰椎間盤突出。」從交換養身撇步開始的友情，就這樣一路升級成兄弟情。劉以豪透露：「我們會互相分享怎麼保養、怎麼緩解疼痛，還互相提醒要游泳、要拉筋，後來乾脆變成彼此的健身夥伴，讓肌肉可以更保護脊椎。」

劉以豪（左）、陳澤耀在《監所男子囚生記》默契滿分。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

除了「腰緣」結下好感情，兩人戲外互動也越來越黏。陳澤耀笑說：「以豪真的是很懂得打開我。」他形容兩人第一次對戲時完全沒有緊張感，「他會在現場跟我鬧、一直找我聊天，有時候我們就手牽手坐在旁邊聊劇本，結果一聊就停不下來」，劉以豪也透露，「開拍第一週幾乎每天晚上都在傳訊息，討論今天拍的場次可以怎麼更好」，天天談論工作默契自然培養出來。

劉以豪（左）、陳澤耀在《監所男子囚生記》四目相交火花強烈。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

不只拍戲默契合拍，兩人連私下喜好都超雷同，劉以豪直呼陳澤耀是「加強版的自己」，他說：「我喜歡爬山，他直接去攀岩；我喜歡開車，他在玩賽車；我露營，他野營還拍影片給我看。整個人能量爆棚，什麼都乘以二。」陳澤耀笑說：「我們喜歡的東西都滿像的，連話題都對，我真的覺得很幸運能遇到以豪這樣的對手演員，可以交心、也能搞笑。」兩人從戲裡對峙到戲外互挺，從「你壓到我下面了」到「一起拉腰健身」的革命情感，讓粉絲笑喊：「這對CP快去開實境節目挑戰極限運動吧！」

劉以豪（左）、陳澤耀在《監所男子囚生記》一冷一熱的組合，火花強烈又充滿張力。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

