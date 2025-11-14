自由電子報
娛樂 電視

人人犬舍爆惡行！188隻狗被「轉送續虐」 米可白痛批縣府冷漠處理

〔記者李紹綾／台北報導〕苗栗公館「人人犬舍」爆出違法割狗聲帶、惡劣繁殖後，被縣府開罰480萬，但後續處理再度引爆民怨，原來動保所只沒入85隻高齡犬，剩下188隻竟被轉送到其他繁殖場，繼續被當成「生財工具」。消息一出，讓知名愛狗人士、女星米可白氣到忍不住開砲。

米可白坦言，身為公眾人物，要面對的是縣長、體制，還有不知多龐大的繁殖利益，但當她看見那些狗狗哭泣、絕望的眼神時，只能對自己說：「連我都沉默，他們這一生就真的只能在地獄裡掙扎。」

米可白。（資料照，記者陳逸寬攝）米可白。（資料照，記者陳逸寬攝）

米可白無法接受縣府的冷處理。她提到，縣府粉專底下一堆質疑留言，她不相信縣長沒看到，「可縣府依然選擇漠視，這種冷漠真的很可怕」。更誇張的是，「人人犬舍」290隻狗被割聲帶、拔狼爪，到現在仍沒被真正救出，只是被悄悄移走，換個地方繼續被利用。更讓人傻眼的是，官方處分書竟把「割聲帶」列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待。動保處甚至說「188隻被割聲帶的繁殖犬沒有生命疑慮，可歸還給業者」。這番說法，讓許多網友崩潰到不知該哭還是該罵。

面對這一切，米可白最後喊話：「我努力了，你們不要害怕。你們的哭泣，我們都聽得見。」她希望這次事件不要再次被壓下去，也希望更多人能為無法說話的生命站出來。

