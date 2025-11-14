NewJeans不上訴了！一年腥風血雨大戰「戲劇性反轉」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國5人女團NewJeans和HYBE、ADOR公司纏鬥近一年的解約紛爭，韓媒今（14）報導，團員們全員最終放棄上訴，5位成員截至上訴期限為止，都未向法院提交上訴狀。

首爾中央地方法院民事合議41部於上月30日判決 ADOR 對 NewJeans 成員提起的「專屬合約有效確認訴訟」中，原告ADOR勝訴，並裁定「專屬合約有效」，當時成員們曾表示「將立即上訴」，但最終在期限截止之際未正式上訴。

請繼續往下閱讀...

NewJeans五人全放棄上訴，堪稱K-POP史詩級反轉。（達志影像）

在上訴期限前一天的12日，成員們便陸續以不同形式公布回歸 ADOR 的消息；其中Hyein和Haerin回歸所屬公司，ADOR表示將全力支援，讓她們能順利展開演藝活動。

之後Minji、Danielle、Hani雖未與公司協議內容，仍透過「個人立場聲明」宣布：「將回歸ADOR。」據報導，NewJeans與ADOR的專屬合約效力至2029年7月31日。

ADOR 目前除了確認Hae-rin、Hye-in恢復合約關係外，也表示：「正在確認其餘三名成員的真實回歸意向，並安排與所有成員進行個別面談。我們將盡最大努力促成順利的溝通與協議。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法