娛樂 日韓

國民男友陷「雙男搶一女」混戰！新片三角情慾越看越暈

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本電影《三分之愛》改編自日本「神童詩人」中原中也的傳奇三角戀故事，找來木戶大聖演出主角神童詩人中原中也，片中他除了與廣瀨鈴愛得濃烈，還加上岡田將生介入感情，三人曖昧關係讓外界霧裡看花。

因《First Love 初戀》獲封「國民男友」的新生代演員木戶大聖，除了靠著青澀稚嫩的銀幕形象擄獲一大票粉絲的心，也吸引導演根岸吉太郎的關注。

木戶大聖（左起）、廣瀨鈴、岡田將生在《三分之愛》共譜傳奇三角戀。（可樂電影提供）木戶大聖（左起）、廣瀨鈴、岡田將生在《三分之愛》共譜傳奇三角戀。（可樂電影提供）

導演在看完劇集後即有了與他合作拍攝的念頭，而木戶大聖也沒辜負期待，以兼具孩子般純真與深沉悲傷的反差，從十多名試鏡者中脫穎而出。

木戶大聖為還原傳奇詩人形象，也親赴中原中也紀念館閱讀史料，並從中感受到他儘管擁有巨大才華仍渴望被認同的孤獨感。而導演力求還原主角形象，中原中也的標誌性「帽子」符號也是超講究，就連帽簷的寬度都精心調整。

廣瀨鈴在《三分之愛》難得演惡女。（可樂電影提供）廣瀨鈴在《三分之愛》難得演惡女。（可樂電影提供）

以《海街日記》、《第三次殺人》等作奠定演員地位的廣瀨鈴，在新作《三分之愛》罕見演繹「惡女」角色，片中她飾演女演員長谷川泰子，先是與天才詩人中原中也愛得死去活來，卻在情感濃烈到窒息之際，被中也的摯友岡田將生所吸引，三人發展出一段揉合愛情與友誼的扭曲關係。

廣瀨鈴被問及如何演繹如此敢愛敢恨、有話直說的狂野角色，反倒覺得「我羨慕她的狂野與自私，也因平常不會做這種事，演出時反而覺得很爽快」。《三分之愛》今（14）起全台上映。

