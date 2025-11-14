自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《淚之女王》姑姑險走黃泉路 下巴撞床頭櫃痛哭送急診

〔記者鍾志均／綜合報導〕54歲韓國演員金正蘭（김정난）演出韓劇《淚之女王》主角金智媛的姑姑「洪凡資」，在台打開知名度，不料韓媒報導，她最近因「迷走神經性昏厥」發作，突然下巴撞上床頭櫃，隨後緊急送往急診室，度過驚險一刻。

金正蘭近期在YouTube頻道公開的影片，透露人生故事，邀請親密的妹妹、也是後輩演員的尹世雅到家中作客並準備餐點。

金正蘭演出《淚之女王》的姑姑洪凡資打開知名度。（翻攝自IG）金正蘭演出《淚之女王》的姑姑洪凡資打開知名度。（翻攝自IG）

當天金正蘭表示：「前幾天我受了超嚴重的傷，你是不是以為我跑去做什麼美容療程？」尹世雅笑著回：「因為姐姐看起來太繃、太緊緻了嘛…」

接著金正蘭語出驚人：「大概一週前我昏倒了，差點真的走一遭黃泉路，我有迷走神經性昏厥，那天突然就發作了。」直指下巴撞上床頭櫃角，痛到以為人生就此結束。

金正蘭透過影片講述自己「迷走神經性昏厥」發作，差點喪命。（翻攝自YouTube）金正蘭透過影片講述自己「迷走神經性昏厥」發作，差點喪命。（翻攝自YouTube）

她描述當日情況，表示「我在臥室旁邊突然昏厥，整個人倒下去，下巴直接撞上床頭櫃的尖角」，當下完全嚇傻，淚流不止，痛到不行。」

她說當下家人立刻叫救護車將她送往醫院，隔天又去縫合技術好的整形外科進行縫合。」所幸最後安然無事。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中