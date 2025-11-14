《淚之女王》姑姑險走黃泉路 下巴撞床頭櫃痛哭送急診

〔記者鍾志均／綜合報導〕54歲韓國演員金正蘭（김정난）演出韓劇《淚之女王》主角金智媛的姑姑「洪凡資」，在台打開知名度，不料韓媒報導，她最近因「迷走神經性昏厥」發作，突然下巴撞上床頭櫃，隨後緊急送往急診室，度過驚險一刻。

金正蘭近期在YouTube頻道公開的影片，透露人生故事，邀請親密的妹妹、也是後輩演員的尹世雅到家中作客並準備餐點。

金正蘭演出《淚之女王》的姑姑洪凡資打開知名度。（翻攝自IG）

當天金正蘭表示：「前幾天我受了超嚴重的傷，你是不是以為我跑去做什麼美容療程？」尹世雅笑著回：「因為姐姐看起來太繃、太緊緻了嘛…」

接著金正蘭語出驚人：「大概一週前我昏倒了，差點真的走一遭黃泉路，我有迷走神經性昏厥，那天突然就發作了。」直指下巴撞上床頭櫃角，痛到以為人生就此結束。

金正蘭透過影片講述自己「迷走神經性昏厥」發作，差點喪命。（翻攝自YouTube）

她描述當日情況，表示「我在臥室旁邊突然昏厥，整個人倒下去，下巴直接撞上床頭櫃的尖角」，當下完全嚇傻，淚流不止，痛到不行。」

她說當下家人立刻叫救護車將她送往醫院，隔天又去縫合技術好的整形外科進行縫合。」所幸最後安然無事。

