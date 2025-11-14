真人版小丸子長大了！28歲森迫永依近況曝光 精通四國語言

森迫永依飾演日本真人版櫻桃小丸子。（翻攝劇照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾在2006年真人版《櫻桃小丸子》中飾演「小丸子」的童星森迫永依，當年從 500 多位競爭者中脫穎而出，9 歲就以清新可愛的形象打開知名度，該劇收視更高達 22.8%，讓她一炮而紅。時隔多年，昔日國民童星已悄悄長成 28 歲的氣質美女，還是妥妥的學霸型人才。

森迫永依今（13 日）登上日本電視台節目《DayDay.》，一出場便引發全場驚呼，她身穿灰色西裝套裝亮相，散發成熟幹練氣質。主持人高橋茂雄提到近期翻譯科技話題時，還笑說：「森迫小姐不是會好多語言嗎？」另一位主持人山里亮太也好奇追問：「妳到底會幾種語言？」

森迫永依身穿灰色西裝登上日本電視台節目《DayDay.》。（翻攝IG）



她微笑回答：「目前是四種。」節目畫面也同步揭露她的學經歷：畢業於上智大學國際教養學部，熟練掌握英語、韓語、中文及日語，語言實力令人驚嘆。

事實上，森迫永依在《櫻桃小丸子》爆紅後，並未選擇持續走高曝光演藝路，反而低調將重心放在學業上。據悉，她在高中時就取得英語檢定 1 級證書，更在升學時同時收到上智大學、早稻田大學與慶應大學等名校的錄取通知，實力足以稱作「真正的學霸」。

