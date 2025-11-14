台劇《太陽》宣傳玩太大遭轟 「黑衣人血跡」亂入惹民怨

〔娛樂頻道／綜合報導〕台劇《如果我不曾見過太陽》一部曲昨（13）於Netflix上線，不料近日一連串「黑衣人血跡影像」宣傳操作引爆輿論，包括派翠克、網紅品子都曬出疑似鋪梗影片，上架後討論度飆升。

Netflix暗黑校園懸疑劇《如果我不曾見過太陽》昨上架一部曲。（Netflix 提供）

日前派翠克拍攝訪問路人時，背景出現一名神秘黑衣人，身上疑似帶著血跡，一閃而過，隨後，網紅品子最新影片中同樣出現黑衣人，更誇張的是，黑衣人身上清楚可見大片紅色液體，鏡頭最後餐桌上甚至還留下「一滴紅色液體」。

兩支影片的共同元素，讓網友驚呼：「這是串聯企劃？還是影集病毒式宣傳？」、「怎麼每個創作者背後都有黑衣人？」

派翠克訪問影片，左下角出現「神秘黑衣人」，還帶有血跡。（翻攝自IG）

引發網友憤怒的點，莫過於這波宣傳明顯踩進「公共安全恐慌」領域，「時尚編輯的真心話」就怒斥：「台劇宣傳做到像都市怪談，有必要嗎？」另外也直接點出核心問題，《如果我不曾見過太陽》本來就在探討犯罪、社會安全網漏洞，現在用恐慌手法宣傳，是打臉劇組。

網紅品子吃牛肉麵也遇「黑衣人」入侵。（翻攝自IG）

雖然負評成為主流，但也有少數觀眾支持：「我覺得蠻好玩，有劇情感」、「很像電影彩蛋」、「至少比無聊預告有創意。」但立刻又被另一派打臉：「創意不等於可以消費真實的恐懼。」「你不知道有些人真的會被嚇到嗎？」

