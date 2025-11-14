自由電子報
被叫「大哥」爆職業歧視大戰！成龍、黃立成衰被點名

〔娛樂頻道／綜合報導〕Threads日前掀起一場火藥味十足的「職業尊稱」之戰，有網友PO文，列出一串「被稱為大哥的行業」，包含外送大哥、司機大哥、清潔工大哥、水電大哥、保全大哥等，甚至直言「幹這些職業的人多半是不讀書的」，火速引發網友開戰。

該網友提及「喊一聲大哥不是因為尊敬你，是怕你玻璃心炸裂，幹你那行的，大多都是不讀書，所以不會有醫生大哥、工程師大哥、法官大哥。」

成龍（左）、黃立成都被尊稱「大哥」。（翻攝自IG）成龍（左）、黃立成都被尊稱「大哥」。（翻攝自IG）

該發言瞬間炸裂網路，引來破千人按讚，還有大量網友反駁，反諷，討論熱度飆高；網友群起反擊：「成龍大哥怎麼辦？全世界都在叫」、「喊黃立成一聲『麻吉大哥』有怎樣嗎？得罪誰了」，許多人一看到「大哥＝不讀書」的說法瞬間傻眼，紛紛留言。

不少人直呼「很多人叫大哥是因為尊重長輩，跟職業無關吧」，甚至有外送員跳出來反諷：「所以我今天送個珍奶就變不讀書了？拜託，我還是研究所畢業的呢。」

另一派稱呼「大哥」本來就不是讚美，是「潛規則」，也有網友坦言：「其實很多人叫大哥真的只是避免衝突」、「尤其遇到態度不穩定的客人或路人，叫大哥能降低風險。」

