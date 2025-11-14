自由電子報
娛樂 電影

蜘蛛人爆感情空窗！八卦帳號掀警報：兩週前分了

〔記者鍾志均／綜合報導〕金球獎影帝、「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）近來傳出與美艷女星莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）交往數月後，疑似悄悄分道揚鑣；兩人今年2月才公開戀情，行事十分低調。

近期有傳聞指出，安德魯加菲爾德與莫妮卡巴巴羅疑似分手，只是雙方目前尚未證實。知名八卦帳號「Deuxmoi」在IG限時動態中被粉絲問到：「Andrew和Monica還在一起嗎？」Deuxmoi回覆表示，幾天前收到相關爆料。該匿名信件的標題寫著：「結束了。」

安德魯加菲爾德（右）傳出與莫妮卡巴巴羅悄悄分手，但未證實。（翻攝自X）安德魯加菲爾德（右）傳出與莫妮卡巴巴羅悄悄分手，但未證實。（翻攝自X）

八卦外媒引述內容，直指：「Andrew Garfield和Monica Barbaro已在兩週前分手。」然而在官方聲明未出爐前，不少粉絲仍抱持懷疑。

據多方報導，安德魯加菲爾德和莫妮卡巴巴羅大約從2024年底、2025年初開始約會，實際時間點並未公開；向來保護個人隱私的加菲爾德私生活多半神秘，因此分手消息未走漏，也不奇怪。

八卦帳號爆安德魯加菲爾德和莫妮卡巴巴羅兩週前分手。（翻攝自IG）八卦帳號爆安德魯加菲爾德和莫妮卡巴巴羅兩週前分手。（翻攝自IG）

小倆口今年1月在洛杉磯 W Magazine 的「Best Performances」派對首次被拍到同框，隔月爆出「秘密交往中」，7月在倫敦溫布頓網球賽還被拍到牽手亮相；8月更一同走上威尼斯影展紅毯，為加菲爾德主演的《獵殺之後》宣傳，此後就鮮少出現在公開場合，使得分手傳聞越傳越烈。

