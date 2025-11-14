自由電子報
娛樂 最新消息

在台10年！金針菇宣布獲永久居留證 拍MV宣傳台灣

YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」取得台灣永久居留證。（翻攝YouTube）YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」取得台灣永久居留證。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓百萬 YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」來台生活已滿10年，長期透過影片分享台韓文化差異，積極推動兩國交流。她在社群公布喜訊，開心透露自己正式取得台灣「永久居留證」，興奮之情溢於言表，也向粉絲致謝，感謝一路支持她在台灣扎根。

為迎接在台第10個年頭，金針菇也宣布推出「來台十周年特別企劃」，以拍攝宣傳台灣的MV作為送給台灣的禮物影片預計於15日正式上線。這次的舞蹈邀請曾參與《原子少年》編舞、也創作轟動全台的「16蹲」的橘子老師操刀，希望編舞簡單易上手，能掀起全民挑戰熱潮。

MV特別邀請棒球員加入演出。（翻攝YouTube）MV特別邀請棒球員加入演出。（翻攝YouTube）

值得一提的是，這次MV也特別邀請棒球員加入演出，呼應台灣棒球隊近期奪冠的榮耀時刻，更象徵「台灣元素」的重要存在。消息一出，粉絲紛紛猜測是哪位球員客串，期待度瞬間拉滿。

她強調，這並不是一次性的活動，也不會侷限在自己的YouTube頻道，而是希望更多人能加入，讓企劃持續延伸，近期金針菇也在 IG 上分享，針對過去常被酸民批評「消費台灣」、「靠台灣賺錢」，她也大方反擊：「不喜歡台灣的人，能在這裡住10年嗎？」

MV預計於15日正式上線。（翻攝YouTube）MV預計於15日正式上線。（翻攝YouTube）

回顧這十年，金針菇從17歲來台讀書，到成為百萬訂閱創作者，她說一路上受到無數台灣朋友的幫助，「台灣是讓我成長的地方，所以我想回饋這片土地。」也因此，她將十周年MV企劃視為獻給台灣的一份心意。

