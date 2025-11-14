自由電子報
娛樂 最新消息

胡釋安發聲明切割粿王戀！《全明星》紅隊2成員按讚力挺

王子、粿粿與胡釋安因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）王子、粿粿與胡釋安因《全明星運動會》結識。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人范姜彥豐日前公開怒控妻子粿粿與男星「王子」邱勝翊婚內出軌，事件延燒數日仍未平息，期間共同好友胡釋安也被意外捲入。外界指稱胡釋安疑似私下提供住處，讓粿粿與王子有空間見面，引發議論。對此，胡釋安發表三點聲明，明確強調自己並不知道婚外情存在，也絕非外界所說的「包庇」。

胡釋安解釋，當初粿粿因處理離婚問題，需要一個能暫住的地方，基於朋友情誼且在范姜彥豐點頭同意下，他才開放與女友共用的住處讓對方借住。然而直到後來由范姜彥豐口中得知婚外情，他便第一時間要求粿粿搬離。他強調整件事皆是在「不清楚真實狀況」的前提下提供協助，表示：「本人從未認同任何情感不忠行為，更無包庇或隱瞞任何人不當行為之意圖。」

聲明曝光後，范姜彥豐也出面留言表示：「安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境。」相關互動也獲得《全明星運動會》紅隊成員晏柔中與房思瑜按讚支持。

《全明星》晏柔中（前排右二）、房思瑜（前排左二）都力挺胡釋安。（翻攝自臉書）《全明星》晏柔中（前排右二）、房思瑜（前排左二）都力挺胡釋安。（翻攝自臉書）

值得一提的是，晏柔中曾與粿粿交情密切，兩人也一同參與被視為粿粿與王子關係轉折點的「美國行」。當時晏柔中與男友楊孟霖一度遭到網友質疑知情未報，但范姜彥豐後來公開澄清，表示兩人是在他低潮時陪伴的重要朋友，呼籲外界停止攻擊，也讓兩人終於擺脫不實指控。

