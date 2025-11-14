自由電子報
娛樂 電影

驚悚瞬間！網紅靠「嚇明星」成公敵 遭起底：紅毯慣犯

〔記者鍾志均／綜合報導〕賣座續集電影《魔法壞女巫：第二部》在新加坡首映，沒想到卻有一名網紅Pyjamamann衝向主角亞莉安娜（Ariana Grande），並一把抓住她，嚇壞全場，外媒起底這名惡作劇網紅，直指他是出了名的「紅毯慣犯」。

Pyjamamann身穿白色襯衫、短褲，長髮中夾帶藍色挑染，從多支影片中可見，他一手勾住亞莉安娜，試圖將她拉近，而 亞莉安娜拼命想閃開，成為紅毯上的驚險瞬間。

網紅Pyjamamann年僅25歲，專門靠「嚇明星」出名。（翻攝自IG）網紅Pyjamamann年僅25歲，專門靠「嚇明星」出名。（翻攝自IG）

網友很快認出這名男子正是Johnson Wen，外號「Pyjamamann」的「紅毯慣犯」；可惡的是，Pyjamamann事後在自己的社群上傳他衝向亞莉安娜的片段，絲毫沒有悔意，甚至事後洋洋得意曬出自己毫髮無傷的影片。

外媒報導，Pyjamamann以闖入各大明星活動聞名，今年6月他曾在凱蒂佩芮（Katy Perry）雪梨演唱會上闖上舞台；8月又闖入The Weeknd演唱會，即使很快被保全帶走。

Pyjamamann是名25歲的澳洲網紅，也因其「睡衣男」的稱號，常以花俏睡衣或怪異造型在各種惡搞場合登場；儘管他自認只是「開玩笑」，但不少網友完全不領情，怒轟他譁眾取寵，甚至到了「犯案」的程度，另外也有人質疑活動保全是否有善盡保護藝人明星的責任，希望加強維安制度。

