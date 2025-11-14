網紅「爆衝紅毯」硬撲Ariana嚇壞全場 「壞女巫」眼尖出手被讚爆

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧斯卡提名女星亞莉安娜（Ariana Grande）今年主演續集《魔法壞女巫：第二部》在新加坡首映，不料在紅毯上，有一名網紅Pyjamamann無預警突破保安，衝上紅毯，試圖張開雙臂抱上亞莉安娜，令她驚魂未定，所幸一旁的主角「壞女巫」辛西婭艾利沃機智行事被讚爆。

網紅Pyjamamann（左）在新加坡衝上紅毯，要抱亞莉安娜引發公憤。（翻攝自X）

網上多篇社群貼文曬出影片，可見亞莉安娜在新加坡《魔法壞女巫：第二部》首映紅毯上，遭一名自稱網紅的粉絲突然衝上前撲抱；該粉絲確認為網紅Pyjamamann，Pyjamamann甚至在事後發文炫耀，寫下：「親愛的Ariana Grande，謝謝妳讓我跳到紅地毯跟妳一起合照」更附上一顆愛心貼圖。

影片中Pyjamamann突然衝向亞莉安娜，張開雙臂直接抱住她，就在這瞬間，共同主演的辛西婭艾利沃見狀，機警的上前安撫格蘭德，並比保安快一步將該男子推開；從流出畫面看來，亞莉安娜明顯受到驚嚇，粉絲甚至跨越護欄直接闖入，讓不少網友直呼「太可惡」、「噁心至極」、「全力下架這位網紅」，甚至有人希望他永遠離開新加坡。

楊紫瓊（紅箭頭處）當時就在亞莉安娜身旁，見男子衝上來，立刻安撫她，並將男子推開。（翻攝自X）

消息指出，Pyjamamann今年6月也曾在雪梨擾亂凱蒂佩芮（Katy Perry），當時他同樣衝上舞台，試圖靠近歌手，造成人心惶惶。

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base （@PopBase） November 13, 2025

