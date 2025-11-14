粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。

Rain談及男女好友混合出遊時直斥「瘋了嗎」。（翻攝自YouTube）

Rain在節目中分享自己對「邊界感」的看法，聽到主持人詢問是否能接受另一半單獨與男女好友們出國，他愣了一秒後直斥「瘋了嗎？不可能！」接著激動表示「怎麼可能有人覺得可以？」尤其當姜河那淡定回覆「可以接受」更讓他驚訝不已。Rain解釋，若女友與自己認識的好友群旅行，很容易「看對眼」尤其這些男性朋友若條件出眾，更可能引發問題。

嘉賓金英光、姜泳錫皆表態「無法接受另一半與異性好友群出遊。」不過，姜河那則提出己見認為「反正會劈腿的人，遲早會劈腿！」態度相對開放。Rain聽完後則補充，自己年輕時確實也抱持相同想法，但只要想到「女友跟長得跟金英光一樣帥又高的男性朋友去旅行」就難心安，坦承心理上無法釋懷，一席邊界感言論被大讚「好感度上升」。

