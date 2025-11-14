陳文茜宣告康復！「停止免疫療法」放下恐懼回歸生活

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人陳文茜去年底確診黑色素腫瘤，歷經多月治療後，昨（13日）以一篇《自行宣告康復》震撼外界，她透露2個月前已自行停止免疫療法，並以幽默卻堅定的語氣寫下，「我自行宣告和癌細胞說再見」，直言長期治療讓她分不清是藥在殺癌細胞，還是在殺她本人，決定以「活得好」取代「活得久」。

陳文茜在文章中回憶，黑色素腫瘤一度在短短1個月內從2顆暴增到11顆，她將病灶形容為「魚丸湯」，增生速度快得驚人，而免疫療法是唯一能有效控制病情的藥物，來源分別來自本庶佑與小野藥廠合作研發的療法，以及美國MD Anderson癌症中心創辦人的研究成果，在免疫療法問世前，黑色素瘤被視為「癌王」，患者多在3個月內病亡，而她的腫瘤不僅發自肺部黏膜，還迅速轉移全身、侵入腦部。

請繼續往下閱讀...

陳文茜自行宣告康復。（翻攝自臉書）

回顧治療副作用，陳文茜直言這段記憶「擠不進我的人生」，但仍難忘免疫療法攻擊胰臟時，她每天都像在狂吃冰品大賽。從冰淇淋到新鮮果汁，陳文茜的血糖一路飆到700，後來被醫師嚴格禁止甜食，但她仍苦中作樂與醫師討價還價，只求能留下一小串荔枝，「真該找孫翠鳳教我唱哭調……我身騎白馬喔，荔枝沒得吃。」

長期治療讓陳文茜身心俱疲，2個月前喊出：「我自行宣告康復！」停止免疫療法，而身體依舊留下無數後遺症，她表示多位朋友得知後哽咽落淚，但自己反而感到釋然，「人活得長，不如活得好」。她在文末感性道謝，「謝謝這段時間所有關心我的朋友，特別是你們，這一生，我太幸福」，並幽默補上一句：「為了避免癌症80%復發率，我決定先處理我的復胖率。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法