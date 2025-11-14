楊晴戀情首度曝光！認愛美國華裔男 異地戀「1.4萬公里」無疾而終

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰、楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動，近來「粿王風波」鬧得沸沸揚揚，談到「邊界感」議題，兩人都直言：真的要拿捏。

楊晴提到，以前個性較大剌剌，「很容易跟男生打打鬧鬧、碰來碰去，但這幾年有收斂，因為之前真的有因為碰出一些新聞。」這些經驗讓她開始學會維持界線。被問是否因此改變與異性的相處？她點頭：「會耶，因為以前太隨性，現在比較知道怎麼拿捏。」

請繼續往下閱讀...

楊晴。（記者陳奕全攝）

楊晴2018年與大8歲的印度混血男星羅平合作《女兵日記》，被封最速配螢幕情侶，隨著男方結婚，緋聞就不了了之，直到2022年，兩人被拍到前往烏來深山幽會，她事後否認有曖昧，「就是一個很正常的朋友局，我個性本來就比較大剌剌，大家交朋友是件很正常的事」，透露私下和羅平的老婆彼此認識，直喊：「你們想太多了。」

說到戀情，楊晴也首度鬆口，透露上一段戀愛是與一名美國華裔圈外男生約會，但分隔台美兩地、最後無疾而終，「那時候我很常去美國玩，後來回來拍《舊金山美容院》，太久沒辦法出國，就斷掉了，太遠了，1萬4千多公里」，這段異地戀讓她學到不少，「這真的讓它過去吧，對方現在也有新對象了」。

楊晴（左）、章廣辰出席《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

被問失戀如何療情傷？楊晴笑說會去看海，「朋友都會說『妳不要跳下去喔』，但我沒有那麼誇張啦！只是看看海就覺得心情會平靜」，她說自己其實很幸運，「那時候剛好工作很忙，戲還沒拍完就走出來了」。

談到感情現況，楊晴單身已久，「最近真的有在想這件事，因為談戀愛失戀都太難過，跟女生好朋友都相處很好，有時也會想『這也是一種愛』，但還沒有昇華成愛情」，被問是否會閃婚？她笑說：「我覺得我可能會！談戀愛太累了，不如先結婚再戀愛，喜歡就先登記，對方不敢代表這段緣分不對。」

章廣辰也接著分享，隨著年紀增長，對「邊界感」更有體悟，「工作有一部分是表演成分，界線很難拿捏，但心裡都知道有沒有那種感覺，有就要注意，可能眼神最重要」，他自曝：「異男之間也會互相玩弄一些敏感的地方。」楊晴在旁笑回：「那是高中男生才會做的事吧！」章廣辰則打趣說：「現在也會啦！要到最後關頭才知道是不是真的兄弟。」

被問是否與好友許光漢也會開這類玩笑？他爽朗笑出聲：「打打屁股是會啦！正常啊！」被追問「那會打前面嗎？」他笑說：「『搝一下』（月下偷桃），以前大學可能有吧，我真的忘記了，觸感也不記得了。」他也補充，和許光漢認識多年，幾乎不吵架，「我可能太白目，講話太嗨，有時會亂開玩笑，不過如果真的不愉快，我都會主動道歉」。

聊到戲中角色，章廣辰認為《舊金山美容院》裡的每個人物都在學「找到自己」，「有時候需要身邊的朋友點醒你，才知道要去哪裡。挑對朋友真的很重要」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法