自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊晴戀情首度曝光！認愛美國華裔男 異地戀「1.4萬公里」無疾而終

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰、楊晴出席TVBS影集《舊金山美容院》宣傳活動，近來「粿王風波」鬧得沸沸揚揚，談到「邊界感」議題，兩人都直言：真的要拿捏。

楊晴提到，以前個性較大剌剌，「很容易跟男生打打鬧鬧、碰來碰去，但這幾年有收斂，因為之前真的有因為碰出一些新聞。」這些經驗讓她開始學會維持界線。被問是否因此改變與異性的相處？她點頭：「會耶，因為以前太隨性，現在比較知道怎麼拿捏。」

楊晴。（記者陳奕全攝）楊晴。（記者陳奕全攝）

楊晴2018年與大8歲的印度混血男星羅平合作《女兵日記》，被封最速配螢幕情侶，隨著男方結婚，緋聞就不了了之，直到2022年，兩人被拍到前往烏來深山幽會，她事後否認有曖昧，「就是一個很正常的朋友局，我個性本來就比較大剌剌，大家交朋友是件很正常的事」，透露私下和羅平的老婆彼此認識，直喊：「你們想太多了。」

說到戀情，楊晴也首度鬆口，透露上一段戀愛是與一名美國華裔圈外男生約會，但分隔台美兩地、最後無疾而終，「那時候我很常去美國玩，後來回來拍《舊金山美容院》，太久沒辦法出國，就斷掉了，太遠了，1萬4千多公里」，這段異地戀讓她學到不少，「這真的讓它過去吧，對方現在也有新對象了」。

楊晴（左）、章廣辰出席《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）楊晴（左）、章廣辰出席《舊金山美容院》宣傳活動。（記者陳奕全攝）

被問失戀如何療情傷？楊晴笑說會去看海，「朋友都會說『妳不要跳下去喔』，但我沒有那麼誇張啦！只是看看海就覺得心情會平靜」，她說自己其實很幸運，「那時候剛好工作很忙，戲還沒拍完就走出來了」。

談到感情現況，楊晴單身已久，「最近真的有在想這件事，因為談戀愛失戀都太難過，跟女生好朋友都相處很好，有時也會想『這也是一種愛』，但還沒有昇華成愛情」，被問是否會閃婚？她笑說：「我覺得我可能會！談戀愛太累了，不如先結婚再戀愛，喜歡就先登記，對方不敢代表這段緣分不對。」

章廣辰也接著分享，隨著年紀增長，對「邊界感」更有體悟，「工作有一部分是表演成分，界線很難拿捏，但心裡都知道有沒有那種感覺，有就要注意，可能眼神最重要」，他自曝：「異男之間也會互相玩弄一些敏感的地方。」楊晴在旁笑回：「那是高中男生才會做的事吧！」章廣辰則打趣說：「現在也會啦！要到最後關頭才知道是不是真的兄弟。」

被問是否與好友許光漢也會開這類玩笑？他爽朗笑出聲：「打打屁股是會啦！正常啊！」被追問「那會打前面嗎？」他笑說：「『搝一下』（月下偷桃），以前大學可能有吧，我真的忘記了，觸感也不記得了。」他也補充，和許光漢認識多年，幾乎不吵架，「我可能太白目，講話太嗨，有時會亂開玩笑，不過如果真的不愉快，我都會主動道歉」。

聊到戲中角色，章廣辰認為《舊金山美容院》裡的每個人物都在學「找到自己」，「有時候需要身邊的朋友點醒你，才知道要去哪裡。挑對朋友真的很重要」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中