李沁「互抽47鞭」震撼登熱搜！《一笑隨歌》虐戀爽劇登頂

〔記者李紹綾／台北報導〕向來以多元精品劇內容深受觀眾青睞的愛奇藝國際版，近期由話題度持續攀升的《天地劍心》、仙俠奇幻力作 《水龍吟》、懸疑口碑續作《唐朝詭事錄之長安》，以及復仇爽感滿級的《一笑隨歌》強勢領跑。

《一笑隨歌》李沁以紅衣女將的俐落打戲獲封「颯爽天花板」。（愛奇藝國際站提供）

成毅在《天地劍心》飾演被家族訓練成無情殺妖兵人「王權富貴」。（愛奇藝國際站提供）

羅雲熙在《水龍吟》飾演「唐儷辭」。（愛奇藝國際站提供）

由「武俠男神」成毅攜手李一桐主演的《天地劍心》，以俐落武打場面與流暢敘事節奏吸引大批劇迷關注。成毅飾演被家族訓練成無情殺妖兵人「王權富貴」，與蜘蛛精「清瞳」相遇後，命運齒輪開始轉動，展開屬於自己的冒險。成毅在劇中再度展現深厚武俠氣韻，搭配劇情推進與高燃場面配置，整體爽感拉滿，另外，男女主角的救贖共生也是一大看點，李一桐飾演的清瞳以蛛絲織錦展現人間樣貌，成為富貴（成毅 飾）「看見世界的眼睛」，而富貴則以十年壽命換其化形。雪中共餐、劍穗傳情等含蓄場景傳遞浪漫。

楊志剛在《唐朝詭事錄之長安》飾演「蘇無名」。（愛奇藝國際站提供）

《水龍吟》故事講述來自異境的唐儷辭（羅雲熙 飾），原師從周睇樓，後以隱居世外的國舅之子身份行走江湖，卻意外被構陷捲入滅門疑案，被迫踏入紛亂江湖與命運漩渦。原著作者藤萍曾形容唐儷辭：「他心情越差，穿得越隆重，因盛裝殺人。」最新劇情中，羅雲熙的戰損華服染血、銀髮散亂等場面更被評為「美學與虐感雙重封神」。劇中多場唯美大場面備受好評，他更運用自身11年芭蕾功底設計紅綢武打戲，搭配竹林輕功與強調實戰感的動作設計，使整體質感升級，成為劇迷熱議焦點。

楊旭文在《唐朝詭事錄之長安》飾演「盧凌風」。（愛奇藝國際站提供）

《唐朝詭事錄之長安》延續「唐朝詭事錄」系列口碑，《唐朝詭事錄之長安》以更成熟的敘事方式回扣前兩季故事人物打造全新詭案，節奏緊湊、反轉不斷，是懸疑題材愛好者的必追之作。劇中由盧淩風與蘇無名再度聯手破解重重奇案，人物魅力與辦案默契皆大幅升級。本季在開播第4天愛奇藝站內熱度突破10,000，成為平台年度第五部破萬劇集（前四部分別為《漂白》、《臨江仙》、《朝雪錄》、《生萬物》），刷新愛奇藝古裝探案劇最快破萬紀錄（超越前作11天破萬），表現亮眼，穩坐本季懸疑熱劇代表。

秦天宇在《一笑隨歌》飾演的瘋批皇帝「夏靜炎」，以細膩微表情演技被更多觀眾看見。（愛奇藝國際站提供）

《一笑隨歌》靠劇作質量與兩對高熱度CP逆勢打開話題度，雙強人設、特色配角與主演魅力推升熱度，開播後持續霸榜。男主陳哲遠以原聲台詞與戰損造型出圈，被網友讚為「顛覆演技」；女主李沁則以紅衣女將的俐落打戲獲封「颯爽天花板」。主CP「付一笑、鳳隨歌」從宿敵到盟友的張力關係引爆話題，「互抽 47 鞭」、「箭穿心口」等名場面成功出圈。另一對CP，秦天宇飾演的瘋批皇帝「夏靜炎」以細膩微表情演技被更多觀眾看見，而夏夢飾演的「鳳戲陽」也一度躍上微博平台熱議角色TOP3，兩人劇中BE線引發大量「意難平」討論，讓網友紛紛敲碗二搭。整體節奏緊湊、爽點密集，是近期口碑最強的古裝爽劇之一，最適合下班放鬆與週末追劇。

成毅（右）、李一桐在《天地劍心》救贖共生。（愛奇藝國際站提供）

除了以上熱播中的劇外，愛奇藝國際版後續亦將推出多部備受期待的強勢新劇，包括譚松韻、侯明昊主演的《逍遙》、張凌赫搭檔田曦薇的《逐玉》、任嘉倫新作《佳偶天成》，以及丞磊與王楚然主演的《成何體統》等多部話題大劇，持續為觀眾帶來多元精彩的追劇選擇。

