娛樂 最新消息

兒虐頻傳！郁方點名法官「拿出魄力」 怒斥：判12年太少了

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲郁方與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚近20年，膝下育有2子1女，生活幸福美滿，不過當得知高雄2名兒童遭母親同居人虐成植物人與重傷、檳榔西施痛毆1歲女兒，以及醫院骨科醫師赴墨西哥找代理孕母卻拒做產檢後，她情緒激動痛斥虐童刑責僅12年「太少了」，直言既心痛又憤怒，更呼籲司法體系拿出魄力，提出「剴剴法案」保護孩童。

針對兒虐事件，郁方（圖）點名法官拿出魄力重判加害者。（資料照，記者王文麟攝）針對兒虐事件，郁方（圖）點名法官拿出魄力重判加害者。（資料照，記者王文麟攝）

郁方昨（13日）深夜在貼文中以連續3起兒虐與代理孕母爭議為例，指高雄2兄弟遭下重手，不僅有幼童受暴成植物人，還有1歲女嬰遭母親痛揍的案件出現，讓她無法接受。郁方也點出骨科醫師跨國尋求代理孕母，卻拒絕讓孕母做產前檢查，甚至連孩子出生後需準備的基本用品都沒有事先安排，直言：「為這些孩子非常擔心。」

「末法時代、妖魔鬼怪！」郁方痛批近期兒虐事件層出不窮，讓人心碎又無力，「除了生氣，我們還能為孩子做什麼？」並呼籲法官與司法系統正視此類案件的嚴重性。郁方強調，虐童者最高僅可能被判12年，「太少了！太少了！太少了！」刑罰過低難以震懾，期盼「剴剴法案」能真正啟動，讓無辜孩子免於傷害。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大header
點圖放大body
