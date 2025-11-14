小編一句話踩NewJeans雷點 HBO Max翻車下架貼文致歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕串流平台當道，小編為宣傳自家好作品，習慣發文吸引粉絲上門；昨傳出HBO Max Taiwan為宣傳韓劇《親愛的X》，竟因一句用詞不當，被網友揪出，疑似暗諷「NewJeans」回歸，在Threads引發海嘯級反彈。

NewJeans。（歐新社）

HBO Max小編失言惹怒韓劇粉，一句「後宮」＋「不要冷凍我」掀網路怒潮 官方火速下跪道歉；原本官方只是提醒粉絲最新兩集《親愛的X》更新上線，卻因為小編失言，讓討論瞬間從「追劇」變成「公關危機」。

請繼續往下閱讀...

爆爭議的貼文原文寫道「我不在南極，請不要冷凍我」、「請把我從你的一票APP後宮裡翻出來謝謝」，看似趣味的社群用語，卻在韓劇粉絲間踩爆地雷。

HBO Max Taiwan為宣傳韓劇《親愛的X》，貼文內容引發粉絲反彈。（翻攝自Threads）

粉絲認為「冷凍」、「後宮」等字眼不但有諷刺女團NewJeans事件，還有人認為也不尊重劇集主題，「到底哪裡好笑？」、「這是官方講得出來的話？」

HBO Max Taiwan昨深夜發道歉聲明，試圖滅火，表示「稍早貼文引起誤會與不適，我們在此誠摯向大家致歉…選詞上有所疏忽…貼文已移除，我們也會虛心檢討。」

https://www.threads.com/@hbomaxtw/post/DRAG4HNEt_6

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法