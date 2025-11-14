自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿婚內出軌王子！《全明星》前輩劈腿被罵爆 離開台灣現況曝光

何孟遠當年被爆劈腿采子（左），背叛女友荳荳挨轟。（翻攝自IG）何孟遠當年被爆劈腿采子（左），背叛女友荳荳挨轟。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神粿粿遭范姜彥豐抓包婚內出軌，對象是合作節目《全明星運動會》認識的「王子」邱勝翊，連日來引起軒然大波。其實《全明星》自開播以來就爆出許多緋聞，包括第二季藍隊成員采子與紅隊的何孟遠擦出愛火，因為雙方都有交往對象慘遭網友砲轟，最終雙雙退出節目。

何孟遠當年與荳荳交往，卻因為劈腿采子成了負心漢，這些年他的演藝工作銳減，沉寂多時的他還把名字改為「何孟恩」，他離開台灣重新出發，前幾天也在社群分享36歲生日的心情。

何孟遠分享生日感言，不忘分享近況。（翻攝IG）何孟遠分享生日感言，不忘分享近況。（翻攝IG）

何孟遠透露，已經從香港搬到深圳生活，許久沒發文的他說：「很久沒說話了。我把自己藏進風裡，藏進無人的頁面裡。」透露這一年半的時間，就像一部沒有旁白的電影，他學會靜下來，學會與自己的影子並肩而坐。

何孟遠提到不是被打敗，而是在繼續成長，「我依舊熱愛跳舞、唱歌、運動、音樂、偶爾打打遊戲。」還有感而發地表示：「人生不過百年，克制給誰看？恐懼又為了誰？既然來過，就要燃燒。生日這天，繼續往前、往上、往心裡那個世界。」

點圖放大header
點圖放大body
