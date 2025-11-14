自由電子報
娛樂 日韓

28歲日本網紅離奇身亡掀疑點 父親「代發死訊」超反常

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網紅兼模特兒永江莉莉（永江りり，Riri）年僅28歲，正值事業活躍期，怎知近日她的社群出現一名自稱是她父親的人，透過「X」發布他的死訊，然而確切死因並未公開，引發網友當起柯南，覺得疑點重重。

永江莉莉因意外身亡，由家屬發布噩耗。（翻攝自IG）永江莉莉因意外身亡，由家屬發布噩耗。（翻攝自IG）

她父親在永江莉莉的X上公開聲明，內容寫道：「十分抱歉要向大家報告，莉莉因意外事故永遠離開了我們。」文中提到，永江莉莉原本仍對未來充滿期待，豈料這場意外對家人而言是沉重的打擊，至今全家無法接受這個現實。

永江莉莉在日本小有名氣，曾擔任韓系品牌代言人。（翻攝自IG）永江莉莉在日本小有名氣，曾擔任韓系品牌代言人。（翻攝自IG）

家屬表示葬禮已以家族葬的方式完成，文末寫道：「感謝至今支持並陪伴莉莉的各位，真的由衷感謝。」

永江莉莉有不少亮眼美照，以模特兒及網路KOL身分活動，曾擔任韓國化妝品品牌VT COSMETICS旗下CICA系列代言人，最後一則貼文停留在10月13日，之後便再無更新；她的突然離世令粉絲與網友深感悲痛，不少粉絲留言：「還那麼年輕，人生無常。」

永江莉莉的父親在X上發布訃聞。（翻攝自X）永江莉莉的父親在X上發布訃聞。（翻攝自X）

永江莉莉在X上有3.6萬多名粉絲，在IG也有破萬名追隨者，包括日本人氣女團Kamen Joshi的官方帳號和鼓手Pierre Nakano等。

不過日網卻傳出，她的死因疑似和疫苗有關，更多人懷疑「為何父親能登錄她的帳號？」、「就算人不在了，密碼應該也不會外流才對？」相關傳言不斷，引爆網友熱議。

