夫妻都再婚！柄本時生恢單3年 娶「極品下流少女」女鼓手

〔記者鍾志均／綜合報導〕出身演藝世家的日星柄本時生昨（13）在IG宣布情定樂團「極品下流少女」鼓手佐藤穗奈美，兩人各自在社群宣布喜訊，特別的是，兩人皆是迎來人生中的「再婚」，宣布將重新開始。

柄本時生（下）和佐藤穗奈美雙雙再婚，宣布結為夫妻。（翻攝自IG）

柄本時生父親是柄本明，哥哥是柄本佑、大嫂則是《小偷家族》女星安藤櫻，他3年前爆出和入來茉里悄悄離婚，後來和佐藤穗奈美搭上，兩人一起共演NHK晨間劇《ばけばけ》，決定共度餘生。

柄本在IG貼出與佐藤穗奈美的聯名聲明，簡短寫下：「請多多指教。」內容為：「雖然是私事，但我們已於13日正式登記結婚，在未來的日子裡，我們會懷抱感謝與初心，一起走下去。」

柄本時生和佐藤穗奈美梅開二度結為夫妻。（翻攝自IG）

佐藤穗奈美曾在節目中透露自己「25歲時結過婚」，其後離婚，她和柄本時生於2024年因電視劇《錦糸町 Paradise～從澀谷只差一站～》共演燃愛火。

早在今年2月，日媒《女性 SEVEN》就拍到佐藤穗奈美持鑰匙進入柄本住家，被猜測兩人已同居，時隔9個月正式走入婚姻，成為「人生與工作上最好的搭檔」。

