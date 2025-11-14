自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

夫妻都再婚！柄本時生恢單3年 娶「極品下流少女」女鼓手

〔記者鍾志均／綜合報導〕出身演藝世家的日星柄本時生昨（13）在IG宣布情定樂團「極品下流少女」鼓手佐藤穗奈美，兩人各自在社群宣布喜訊，特別的是，兩人皆是迎來人生中的「再婚」，宣布將重新開始。

柄本時生（下）和佐藤穗奈美雙雙再婚，宣布結為夫妻。（翻攝自IG）柄本時生（下）和佐藤穗奈美雙雙再婚，宣布結為夫妻。（翻攝自IG）

柄本時生父親是柄本明，哥哥是柄本佑、大嫂則是《小偷家族》女星安藤櫻，他3年前爆出和入來茉里悄悄離婚，後來和佐藤穗奈美搭上，兩人一起共演NHK晨間劇《ばけばけ》，決定共度餘生。

柄本在IG貼出與佐藤穗奈美的聯名聲明，簡短寫下：「請多多指教。」內容為：「雖然是私事，但我們已於13日正式登記結婚，在未來的日子裡，我們會懷抱感謝與初心，一起走下去。」

柄本時生和佐藤穗奈美梅開二度結為夫妻。（翻攝自IG）柄本時生和佐藤穗奈美梅開二度結為夫妻。（翻攝自IG）

佐藤穗奈美曾在節目中透露自己「25歲時結過婚」，其後離婚，她和柄本時生於2024年因電視劇《錦糸町 Paradise～從澀谷只差一站～》共演燃愛火。

早在今年2月，日媒《女性 SEVEN》就拍到佐藤穗奈美持鑰匙進入柄本住家，被猜測兩人已同居，時隔9個月正式走入婚姻，成為「人生與工作上最好的搭檔」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中