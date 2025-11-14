（專訪）導演曹仕翰憶台海危機 15歲被爸交代後事：戰爭別留給下一代

曹仕翰在家鄉高雄接受專訪，態度溫柔又堅定。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《南方時光》以1996年台海危機為背景，描述少年在社會動盪下成長的故事，當年正是導演曹仕翰政治啟蒙的時期，他回憶起爸爸曾告訴他：「那時候沒有解決的事情，希望在我這一代解決。」如今台海危機依舊在，已為人父的曹仕翰接受專訪時表示：「如果發生戰爭，不要再到下一代去。」

導演曹仕翰來自高雄，短片作品《貓與蒼蠅》曾入圍金馬獎，並獲金穗獎評審團特別獎，《南方時光》是他的第一部劇情長片，便入圍了本屆金馬獎最佳導演、美術設計、造型設計，備受矚目。由於故事背景設定在台海危機，片中有著濃濃的政治味，像天橋上有各式各樣、隨處亂插的競選旗幟，上面寫著李登輝、連戰等人的名字，還原度超高，曹仕翰透露，其實片中的帽子、背心及旗幟，都是向政治迷借來他們的收藏，去做美術的陳設，都是「真的」當然能夠重現當時最真實的樣子。

《南方時光》中當年的競選旗幟，全是向政治迷借來的。（百景映畫提供）

1996年，曹仕翰還只是15歲的學生，卻對政治產生興趣，他透露，自己小時候很喜歡偷聽大人講話，大人講話的過程中一定會聊到政治，「以前卡通是在新聞之前，我也會陪我父親看新聞，懵懵懂懂聽大人講。」儘管聽得一知半解，不過當時感受到台海危機緊張感，是因為父親是預備軍官退伍，一旦被點召時間就會比較長，「父親先跟我們講，如果到時候被叫回去軍營，如果發生什麼事，我是長子，開始交代要我照顧好媽媽、弟弟。」

曹仕翰是家中長子，父親在台海危機那一年，將照顧家人的重責大任交給他。（高雄電影節提供）

才15歲還只是求學階段，曹仕翰其實不知道嚴重的話會如何，但難免會擔心，睡前會心想若是爸爸不在了，該如何照顧媽媽、弟弟，「但我才10幾歲，想歸想也想不出所以然。」不過他印象深刻的是，爸爸曾說過：「那時候沒有解決的事情，我希望在我這一代解決，至少知道台灣的未來怎麼樣，而不是懸在那邊，擔心隨時會發生戰爭。」如今曹仕翰也是一個快5歲小朋友的爸爸，他知道這兩年台海也滿緊張，「我也有小孩子，如果發生戰爭，不要再到下一代去。」

電影中隨處可見青天白日滿地紅國旗，被問到是否有想過一旦放了國旗，恐怕就難以到中國、香港等地放映，曹仕翰當然有想過，他強調以個人立場來說，「我想要拍這個電影，透過青少年角度來回望整個台灣狀態，我就已經想清楚應該在中國是很難的，一開始我就沒有特別去想，當然如果他們願意放，認為這是已經發生過的歷史，我覺得這樣子也很好，但我沒辦法去左右他們怎麼去看這部電影。」

《南方時光》中大大的青天白日滿地紅國旗，曹仕翰對於不能在中國、香港放映已有心理準備。（百景映畫提供）

他認為，電影、藝術及文化應該是要去表達人在世界上真正的價值是什麼，如果藝術文學反而成為「政治宣傳」，就失去了本質了。被問到是否認同「政治歸政治、藝術歸藝術」？曹仕翰提到以色列歷史學家尤瓦爾·哈拉瑞所著的《人類大歷史》，裡面提到「人是不可能跟政治脫離關係」，他尊重認為可以「完全分開」的人，不過就他個人的經驗以及感受，曹仕翰直言「目前我沒有看到一個人可以完全脫離政治的現況」。

故事背景設定有著政治味，曹仕翰透露，最早期有投資者告訴他，只要把台海危機的設定拿掉，立刻就有資金進來，「當初我告訴我自己說，對！我要這樣選，我要走這條路，但其實不知道未來會怎麼樣，但是現在我很慶幸當時相信自己可以完成這部電影，相信自己讓自己最相信的樣子讓觀眾看到。」

曹仕翰認為相信自己拍得出這樣的電影，是最困難的事情。（高雄電影節提供）

他坦言，籌備電影的5年來最困難的不是碰上疫情或者找不到資金，最難的是要「相信自己」，相信自己能做得到。曹仕翰坦言過程中遭遇許多煎熬，但其中最勞心勞力的是他的演員太太潘之敏，「她是這世界上最希望我好的幾個人之一，我看到她陪伴我、為我著急，幫我想辦法，給了我最大的力量。」

曹仕翰的兒子快5歲，其實也是與《南方時光》一起成長，最後詢問曹仕翰，想要透過電影傳達什麼訊息給孩子？曹仕翰說，很多時候亞洲華人社會在不知不覺中會被餵養恐懼，無論是上下階層、同儕關係，害怕自己被落單，或者跟別人不一樣。而曹仕翰認為，長大最好的樣貌就是不再去恐懼這些，很自在的展現自己該有的樣子、有理有據去說出相信的事，「我的孩子長大了，希望他變成一個自由、開放，有辦法尊重所有的聲音，也願意去理解跟他不一樣的人，即使有很多不同，也願意去溝通，不要害怕，我希望他是這樣的孩子。」《南方時光》在今天上映。

